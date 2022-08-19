Дизайн проект для Кафе быстрого питания в Германии

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Необходимо придумать и визуализировать дизайн проект (интерьер и экстерьер) для Кафе (100 м2 ) быстрого питания с подачей пельменей и вареников в Германии.

Требования к дизайну :

- должно подходить к фирменному стилю

- должно быть современно, интересно и стильно

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