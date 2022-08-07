Необходим эскиз дизайна ремонта в 2-комнатной квартире с учетом ограниченного бюджета. Задача включает визуализацию расстановки мебели и осветительных приборов, подбор обоев и рекомендации по магазинам. Идеально для начинающего дизайнера, готового создать портфолио за символическую плату.
Дизайн экстерьера частного дома
Необходимо выполнить визуализацию экстерьера загородного 2-х этажного дома. Площадь фасада почти 400 м2. Штукатурка фасада исключается!!! Просьба при оклике на заявку указать ориентировочную стоимость, чтобы в случае чего не тратить время друг друга)
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