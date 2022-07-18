Добрый день, для помещения 16 кв.м. требуется проработать план расстановки мебели и кухонного гарнитура, вводные данные:

1. Зона готовки

1.1. Плита индукция 4 комфорки

1.2. Посудомойка 60 см

1.3. Духовой шкаф и свч в одной колоне

1.4. Встроенные или отдельностоящий холодильник

2. Зона обеда

3. Зона приёма гостей (8-10 чел.)

Проживает 2 взрослых, 2 ребёнка

Черновик - не принятый вариант во вложении PDF.

( сильное нагромождение, тв зона и гостевая разделены, отсутствие возможности установить рабочий стол под ПК ~1.2м)

Для отрисовки примерный стиль - фото во вложении.

Рассмотрю исполнителей только со скетчем хотябы на бумаге по варианту расположения мебели и с портфолио (стили скандинавия, минимализм, модерн) на случай 3д визуализации.