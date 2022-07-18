Разработка дизайна оформления магазина площадью 40 кв. м. требуется для создания наклеек на витрины, оформления шкафов для продажи электронных сигарет и ремонта компьютеров, а также дизайна подсветки для вечернего освещения. Включите примеры ваших предыдущих работ.
Дизайн кухни-гостиной
Добрый день, для помещения 16 кв.м. требуется проработать план расстановки мебели и кухонного гарнитура, вводные данные:
1. Зона готовки
1.1. Плита индукция 4 комфорки
1.2. Посудомойка 60 см
1.3. Духовой шкаф и свч в одной колоне
1.4. Встроенные или отдельностоящий холодильник
2. Зона обеда
3. Зона приёма гостей (8-10 чел.)
Проживает 2 взрослых, 2 ребёнка
Черновик - не принятый вариант во вложении PDF.
( сильное нагромождение, тв зона и гостевая разделены, отсутствие возможности установить рабочий стол под ПК ~1.2м)
Для отрисовки примерный стиль - фото во вложении.
Рассмотрю исполнителей только со скетчем хотябы на бумаге по варианту расположения мебели и с портфолио (стили скандинавия, минимализм, модерн) на случай 3д визуализации.
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