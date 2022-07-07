Дизайн зала и кухни

  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт27 заявок445 просмотров

Доброго времени суток.

Требуется дизайн и моделирование зала и Кухни в загородном доме. 

Проект , фото имеются.

От вас жду цены и времени исполнения. Остальное обсудим 

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