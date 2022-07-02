Дизайн проект квартиры

  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт26 заявок614 просмотров

Необходимо сделать 3Д дизайн квартиры . Определить сочетания цветов и фактур материалов

3 года назад
guest_16567907826958
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Юлія
 
37 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Михаил
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Ирина
 
54 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Ніколь
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Марія
 
33 года
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Сергей
 
47 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Павел
 
34 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Оксана
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Анна
 
28 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Егор
 
22 года
4 года в сервисе
Был
6 месяцев назад
23 отзыва
3 года назад
Евгения
 
28 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Валентин
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Галина
 
27 лет
3 года в сервисе
Была
3 месяца назад
3 года назад
Егор
 
37 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Валерія
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Анна
 
33 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Константин
 
59 лет
17 лет в сервисе
Был
6 часов назад
3 года назад
ТОП-5
Интерьеры и Экстерьеры
Заур
 
41 год
3 года в сервисе
онлайн
2 отзыва
3 года назад
ТОП-5
Интерьеры и Экстерьеры
Валерий
 
55 лет
17 лет в сервисе
Был
2 дня назад
2 отзыва
3 года назад
Вероника
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Олег
 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
61 отзыв
3 года назад
Гулсим
 
40 лет
9 лет в сервисе
Была
день назад
3 года назад
Даня
 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв(-1)
3 года назад
Семён
 
24 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Акнур
 
36 лет
4 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
3 года назад
Нигяр
 
38 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Разработать концепт дизайн и технический проект(Housebot)

    Необходимо разработать концепт-дизайн и технический проект самоходного плавучего дома (Housebot) с понтоном и двухуровневым модульным домом. Проект должен включать все системы жизнеобеспечения, 3D-визуализацию, предварительный расчет веса конструкции и смету строительства. Плавучий дом должен быть теплым, с солнечными батареями и легкой конструкцией.

    Интерьеры и Экстерьеры5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Визуализация помещения перед ремонтом

    Требуется визуализация офисного помещения перед ремонтом для организации шоурума. Необходимо создать иллюстрации, которые помогут представить конечный результат и расстановку элементов в интерьере.

    Интерьеры и Экстерьеры7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн президиума свадебного мероприятия

    $24

    Требуется разработать дизайн президиума для свадебного мероприятия, включая стол молодоженов и фотозону с неоновой подсветкой. Важно учитывать стиль интерьера ресторана и цветовую гамму. Необходимо создать качественные рисунки для печати на баннере, соблюдая реальные размеры. Исходные файлы должны быть предоставлены.

    Интерьеры и Экстерьеры1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка экстерьера дома

    Необходимо создать 3D-модель экстерьера дома на основе предоставленных фото и планов. Задача включает дорисовку террасы и предложение нескольких стилистических решений, включая выбор типа и цвета штукатурки, обрамления окон и дверей, а также подсветки. Ожидается креативный подход и внимание к деталям.

    Интерьеры и Экстерьеры15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн квартиры евро двушка, визуализация

    Необходимо создать дизайн интерьера для квартиры евро двушка, включая визуализацию. Требуется определить стиль, цвет и расстановку предметов. Идеи для кухни, коридора, ванной и зала уже есть, спальню нужно разработать с нуля для семьи с маленьким ребенком.

    Интерьеры и Экстерьеры36 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн интерьера двухэтажного дома

    $50

    Необходимо разработать дизайн интерьера для двухэтажного дома согласно прикрепленной планировке. Ожидается создание красивых и качественных визуализаций. Предоставьте предложение по стоимости за выполнение работы.

    Интерьеры и Экстерьеры1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Дизайн проект визуализация дома

    Требуется создать 3D-визуализацию дизайна кухни и ванной комнаты. Включить элементы, такие как кухонный гарнитур, люстры, цвет стен и полов. Проект должен отражать как интерьеры, так и экстерьеры.

    Интерьеры и Экстерьеры23 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн-проект квартиры в хрущевке

    Разработать дизайн-проект квартиры в хрущевке с планом инженерных сетей (вентиляция, проводка), современным интерьером из материалов Леруа и мебели Икеа. Дизайн должен быть функциональным, с нейтральными цветами и простыми формами. Также требуется смета с актуальными ценами на материалы и работу.

    Интерьеры и Экстерьеры10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать визуализацию магазина функциональной одежды, обу и акссесуаров

    Разработать визуализацию офлайн магазина функциональной одежды, обуви и аксессуаров площадью 250 м2. Учитывайте склад, примерочные, торговое оборудование, зоны размещения, планограмму, название на вывеске и сюжетную рекламу на фасаде. Фасад должен быть стеклянным.

    Интерьеры и Экстерьеры9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать дизайн квартиры

    Требуется разработать полный проект квартиры с нуля, включая дизайн интерьеров и проектирование мебели. Ожидается детальная проработка всех элементов, чтобы создать гармоничное пространство.

    Интерьеры и Экстерьеры27 заявок
    Закрыт
    3 года назад