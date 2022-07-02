Разработать дизайн-проект квартиры в хрущевке с планом инженерных сетей (вентиляция, проводка), современным интерьером из материалов Леруа и мебели Икеа. Дизайн должен быть функциональным, с нейтральными цветами и простыми формами. Также требуется смета с актуальными ценами на материалы и работу.