Необходимо разработать концепт-дизайн и технический проект самоходного плавучего дома (Housebot) с понтоном и двухуровневым модульным домом. Проект должен включать все системы жизнеобеспечения, 3D-визуализацию, предварительный расчет веса конструкции и смету строительства. Плавучий дом должен быть теплым, с солнечными батареями и легкой конструкцией.
Дизайн проект квартиры
Необходимо сделать 3Д дизайн квартиры . Определить сочетания цветов и фактур материалов
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