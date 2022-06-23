Разработать концепт дизайн и технический проект(Housebot)

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Разработать концепт дизайн и технический проект,самоходного плавучего средства с домом на нем(Hausebot)

На понтон с двумя модулями плавучести,планируется разместить быстровозводимый 2хуровневый модульный дом (надстройку) и навесом. С каркасом из оцинкованной или нержавеющей стали,обшитым панорамными окнами и панелями из легкого коррозионностойкого материала надстройки(модульный дом) ,со всеми системам жизнеобеспечения (электрическими,инжинерными) и солнечными батареями для круглогодичного проживания. Все остальные детали обсуждаються по телефону или личной встречи.С пассажировместимостью 12 чел.

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Габариты понтона(модуля плавучести):Длина 11м.Ширина 5 м.Габариты надстройки (модульного дома): ширина 3.5 м,длина 9 м. __________________________Будет включать в себя включать закрытый 1 этаж,состоящий из общего помещения с кухней и местом для комфортного времяпровождения-лаунж зоной,закрытой спальней ,душевой,санузлом,кладовой,мангалом и постом управления капитана с необходимимы приборами. С проходом на открытый 2 этаж,который распологается на крыше и включает в себя зону для загорания с вышкой для прыжков в воду,с 2-мя шезлонгами, зоной для фондю,площадкой с телескопом и солнечными батареями. Дом должен быть теплым и отапливаться электричеством с помощью солнечных батарей и газом,через резервный генератор. Солнечные батареи планируеться разместить на навесе в кормовой части дома. Также нужена 3-d визуализация дома и предварительный расчет с максимальным весом конструкции дома(отделочных материалов,оборудования,мебели и т.д) и смету строительства. В тоже время конструкция должна быть максимально облегченной и не теряя своих теплотехнических свойств.

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