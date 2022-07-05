Визуализация интерьера для загородного дома

  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт17 заявок542 просмотра

Нужно сделать визуализацию гостиной и коридора.

Есть план от руки, примерный набросок дизайна интерьера (фото во вложении) и понимание того, что хочется.

Укажите, пожалуйста, в отклике:

1 Срок и стоимость

2 В какой программе редактировать исходный файл

3 Примеры схожих работ

3 года назад
kateeshu
37 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Егор
 
22 года
4 года в сервисе
Был
6 месяцев назад
23 отзыва
3 года назад
Анастасия
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Гулсим
 
40 лет
9 лет в сервисе
Была
день назад
3 года назад
Даня
 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв(-1)
3 года назад
Нигяр
 
38 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Алёна
 
29 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Валерий
 
55 лет
17 лет в сервисе
Был
2 дня назад
2 отзыва
3 года назад
Константин
 
59 лет
17 лет в сервисе
Был
6 часов назад
3 года назад
ТОП-5
Интерьеры и Экстерьеры
Заур
 
41 год
3 года в сервисе
онлайн
2 отзыва
3 года назад
ТОП-5
Интерьеры и Экстерьеры
Егор
 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
18 дней назад
10 отзывов(-1)
3 года назад
ТОП-10
Интерьеры и Экстерьеры
Константин
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Иван
 
37 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анастасия
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
8 часов назад
26 отзывов
3 года назад
#1
Интерьеры и Экстерьеры
Акнур
 
36 лет
4 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
3 года назад
Валентин
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Арсений
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
4 часа назад
2 отзыва
3 года назад
Семён
 
24 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн барбершопа

    Требуется разработка дизайна барбершопа в Варшаве с учетом интерьеров и экстерьеров. Площадь помещения составляет 60-80 м². Ожидается креативный подход и внимание к деталям для создания уникального образа заведения.

    Интерьеры и Экстерьеры1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Составить дендроплан, топографический план территории микрорайона на о

    Требуется составить дендроплан и топографический план для микрорайона площадью 3,3 Га. Задача включает 3D-визуализацию с реалистичными растениями, указанием способов полива, высоты и количества саженцев, а также расчетом необходимого завоза плодородной земли. Срок исполнения 10 дней для первого этапа и 20 дней для визуализации после утверждения.

    AutoCAD
    Интерьеры и Экстерьеры2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн проект квартиры

    Требуется разработать 3D-дизайн квартиры с акцентом на сочетание цветов и фактур материалов. Важно учесть функциональные зоны и создать гармоничное пространство для жизни.

    Интерьеры и Экстерьеры26 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработать концепт дизайн и технический проект(Housebot)

    Необходимо разработать концепт-дизайн и технический проект самоходного плавучего дома (Housebot) с понтоном и двухуровневым модульным домом. Проект должен включать все системы жизнеобеспечения, 3D-визуализацию, предварительный расчет веса конструкции и смету строительства. Плавучий дом должен быть теплым, с солнечными батареями и легкой конструкцией.

    Интерьеры и Экстерьеры5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Визуализация помещения перед ремонтом

    Требуется визуализация офисного помещения перед ремонтом для организации шоурума. Необходимо создать иллюстрации, которые помогут представить конечный результат и расстановку элементов в интерьере.

    Интерьеры и Экстерьеры7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн президиума свадебного мероприятия

    $24

    Требуется разработать дизайн президиума для свадебного мероприятия, включая стол молодоженов и фотозону с неоновой подсветкой. Важно учитывать стиль интерьера ресторана и цветовую гамму. Необходимо создать качественные рисунки для печати на баннере, соблюдая реальные размеры. Исходные файлы должны быть предоставлены.

    Интерьеры и Экстерьеры1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка экстерьера дома

    Необходимо создать 3D-модель экстерьера дома на основе предоставленных фото и планов. Задача включает дорисовку террасы и предложение нескольких стилистических решений, включая выбор типа и цвета штукатурки, обрамления окон и дверей, а также подсветки. Ожидается креативный подход и внимание к деталям.

    Интерьеры и Экстерьеры15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн квартиры евро двушка, визуализация

    Необходимо создать дизайн интерьера для квартиры евро двушка, включая визуализацию. Требуется определить стиль, цвет и расстановку предметов. Идеи для кухни, коридора, ванной и зала уже есть, спальню нужно разработать с нуля для семьи с маленьким ребенком.

    Интерьеры и Экстерьеры36 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн интерьера двухэтажного дома

    $50

    Необходимо разработать дизайн интерьера для двухэтажного дома согласно прикрепленной планировке. Ожидается создание красивых и качественных визуализаций. Предоставьте предложение по стоимости за выполнение работы.

    Интерьеры и Экстерьеры1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Дизайн проект визуализация дома

    Требуется создать 3D-визуализацию дизайна кухни и ванной комнаты. Включить элементы, такие как кухонный гарнитур, люстры, цвет стен и полов. Проект должен отражать как интерьеры, так и экстерьеры.

    Интерьеры и Экстерьеры23 заявки
    Закрыт
    3 года назад