Составить дендроплан, топографический план территории микрорайона на о

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Закрыт2 заявки320 просмотров

составить дендроплан, топографический план, в котором указана информация о планируемых посадках на территории микрорайона (Площадь 3,3Га).

- составить дендроплан в 3D-изображении вокруг одного дома, участок площадью 4725 кв.м. (участок указан с площадью самого дома и подъездных путей, S озеленения~30%), после утвержденного топографического плана посадок; - здесь должны быть реалистичные растения выбранных видов кустарников деревьев и цветов с фотопримерами

- составить дендроплан и 3Д визуализацию набережной с фотопримерами с выбранными видами растений

-отразить на топографической карте и Зд -визуализации выбранный способ полива

совместно с нашим ботаником провести расчет и отразить в проекте:

- указать высоту высаживаемых саженцев;

- указать количество высаживаемых саженцев;

- указать виды высаживаемых саженцев;

- количество и стоимость необходимого завоза плодородной земли указав его состав, порядок подготовки внесения;

Срок исполнения 10 дней для первого этапа ( дендроплан) и 20 дней для визуализации после утверждения. До утверждения дендроплана возможны корректировки с Заказчиком

Генплан и архитектурная и ландшафтная концепция имеется - сейчас вносятся коррективы и требуется детальная прорисовка. (исходники в автокад и скетчап)

AutoCAD
3 года назад
sdv30
Денис 
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