Требуется составить дендроплан и топографический план для микрорайона площадью 3,3 Га. Задача включает 3D-визуализацию с реалистичными растениями, указанием способов полива, высоты и количества саженцев, а также расчетом необходимого завоза плодородной земли. Срок исполнения 10 дней для первого этапа и 20 дней для визуализации после утверждения.