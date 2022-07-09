Разработка дизайна оформления магазина площадью 40 кв. м. требуется для создания наклеек на витрины, оформления шкафов для продажи электронных сигарет и ремонта компьютеров, а также дизайна подсветки для вечернего освещения. Включите примеры ваших предыдущих работ.
Дизайн проект кухни и санузла, малометражка, Киев, встреча на обьекте
Нужен дизайн проект кухни и санузла ( очень маленькая площадь ). Встреча на объекте обязательна! Киев
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