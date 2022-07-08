Дизайн оформления магазина. Интерьер дизайн.

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Закрыт21 заявка743 просмотра

Магазин 40 кв кв метров примерно, 3 панорамных окна витрины. Нужно:

1) дизайн наклеек на окна (вывески)

2) дизайн оформления шкафов(полок) внутри магазина, шкафы витрины для электронных сигарет и отдел по ремонту компьютеров

3) дизайн подсветок внутри магазина, что бы ночью снаружи все смотрелось в магазине

Магазин продает электронные сигареты и жидкости для электронных сигарет, ремонт компьютеров, телефонов, продажа аксессуаров

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