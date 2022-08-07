Требуется разработка дизайн проекта для 2к квартиры в новостройке в стиле эклектика. Используйте уже приобретенные предметы интерьера, такие как винтажная мебель и светильники. Ожидается творческий подход и фантазия в оформлении пространства.
Дизайн ремонта (не дорогой) в 2-х комнатной квартире
Требуется сделать экскиз дизайнерского ремонта в 2-х комнатной квартире. Бюджет не большой. Хочется сделать стильный ремонт в квартире, при этом сильно не разариться. Необходимо визуализировать расстановку мебели, осветительных приборов, подобрать обои и указать, в каких магазинах это можно всё купить. С удовольствием отдам этот заказ человеку, который только готовит своё портфолио и готов взять свой первый заказ за символическую плату.
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