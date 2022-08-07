Требуется сделать экскиз дизайнерского ремонта в 2-х комнатной квартире. Бюджет не большой. Хочется сделать стильный ремонт в квартире, при этом сильно не разариться. Необходимо визуализировать расстановку мебели, осветительных приборов, подобрать обои и указать, в каких магазинах это можно всё купить. С удовольствием отдам этот заказ человеку, который только готовит своё портфолио и готов взять свой первый заказ за символическую плату.