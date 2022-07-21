Разработка дизайна оформления магазина площадью 40 кв. м. требуется для создания наклеек на витрины, оформления шкафов для продажи электронных сигарет и ремонта компьютеров, а также дизайна подсветки для вечернего освещения. Включите примеры ваших предыдущих работ.
Нужно сделать подобные коллажи для интерьера
по моему тз нужны три коллажа
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