Требуется разработать проект дизайна кухни-гостиной площадью 16 кв.м. с учетом зон готовки, обеда и приема гостей. Важно проработать план расстановки мебели, включая индукционную плиту, посудомойку, духовой шкаф и холодильник. Принимаются предложения только от исполнителей с портфолио и примерным скетчем на бумаге, предпочтительно в стилях скандинавия, минимализм или модерн.