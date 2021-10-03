[b]Необходим нейминг для Гриль-Бара с подачей Шашлыка и других блюд c гриля в Германии.[/b] [u]Требования к названию и слогану фирмы :[/u] - должно отлично звучать на Английском/ Немецком языках - должно легко запоминаться - должно быть из 2х слов ...
- $30Нейминг и Слоганы43 заявкиЗакрытгод назад
Необходимо придумать и визуализировать дизайн проект (интерьер и экстерьер) для Кафе (100 м2 ) быстрого питания с подачей пельменей и вареников[b] в Германии.[/b] [b] Требования к дизайну :[/b] - должно подходить к фирменному стилю - должно быть современно, ...Интерьеры и Экстерьеры21 заявкаЗакрытгод назад
Здравствуйте, Необходимо разработать нейминг для Кафе быстрого питания с подачей пельменей и вареников в германии. . [u]Требования к названию фирмы :[/u] -должно отлично звучать на Английском/ Немецком языках - должно легко запоминаться - должно быть из 2х слов максимум Исходя из этого ...Нейминг и Слоганы30 заявокЗакрытгод назад
- $25
Необходим нейминг для Кафе быстрого питания с подачей пельменей и вареников в[b] Германии[/b]. [u][b]Требования к названию и слогану фирмы :[/b][/u] -должно отлично звучать на Английском/ Немецком языках - должно легкозапоминаться - должно быть ...Фирменный стиль1 исполнительЗавершенгод назад
Здравствуйте, Необходимо разработать нейминг, логотип и фирменный стиль для Кафе быстрого питания с подачей пельменей и вареников в германии. Что требуется: 1) нейминг 2) разработка логотипа 3) создание фирменного цвета, шрифты 4) Дизайн носителей фирменного стиля : - Дизайн униформы ...Фирменный стиль26 заявокЗакрытгод назад
Есть логотип, исходя из него необходимо разработать Брендбук/Фирменый стиль для строительной компании в германии. Что требуется: 1) создание фирменного цвета, шрифты 2) брендбук 3) Дизайн носителей фирменного стиля : - Визитная карточка корпоративная - Фирменный бланк - Блокнот брендированный - Папка брендированная - Пример брендирования транспорта ...Фирменный стиль31 заявкаЗакрыт2 года назад
Нужно создать логотип для строительной компании в Германии "RGB Immo" / "RGB Immobilien". [b] Название компании: [/b]"RGB Immo" / "RGB Immobilien" → RGB= Rot, Grün, Blau = красный , зелёный и синий [b] Направление деятельности: [/b]Строительная компания [b] ...Логотипы и Знаки45 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо разработать нейминг, логотип и брендбук для клининговой компании в германии. Что требуется: 1) нейминг 2) разработка логотипа 3) создание фирменного цвета, шрифты 4) брендбук 5) Дизайн носителей фирменного стиля : - Визитная карточка корпоративная - Фирменный бланк - Блокнот брендированный - Папка брендированная - ...Фирменный стиль29 заявокЗакрыт2 года назад
Нужно создать логотип для клининговой компании в Германии [b]"BeeClean"[/b]. [b] Название компании: [/b]BeeClean / Bee Clean (чистая пчела) [b] Направление деятельности:[/b] клининг услуги [b] Цвета:[/b] жёлтый и чёрный [b] Требования:[/b] уникальный, идейный, запоминающийся логотипЛоготипы и Знаки50 заявокЗакрыт2 года назад
- $20
Необходим нейминг и слоган для клининг службы[b] в Германии[/b]. [b][u]Требования к названию и слогану фирмы :[/u][/b] - должно отлично звучать на Английском / Немецком языках - должно ассоциироваться с чистотой / клинингом - должно легко ...Нейминг и Слоганы23 заявкиЗакрыт2 года назад