Rita5589

Маргарита Морзин Rita5589

 
27 летГермания/Мюнстер
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$25
выплачено фрилансерам
10%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Нейминг для Гриль-Бара в Германии

    $30

    [b]Необходим нейминг для Гриль-Бара с подачей Шашлыка и других блюд c гриля в Германии.[/b] [u]Требования к названию и слогану фирмы :[/u] - должно отлично звучать на Английском/ Немецком языках - должно легко запоминаться - должно быть из 2х слов ...

    Нейминг и Слоганы43 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Дизайн проект для Кафе быстрого питания в Германии

    Необходимо придумать и визуализировать дизайн проект (интерьер и экстерьер) для Кафе (100 м2 ) быстрого питания с подачей пельменей и вареников[b] в Германии.[/b] [b] Требования к дизайну :[/b] - должно подходить к фирменному стилю - должно быть современно, ...

    Интерьеры и Экстерьеры21 заявка
    Закрыт
    год назад

  • Нейминг кафе быстрого питания пельменей и вареников в Германии

    Здравствуйте, Необходимо разработать нейминг для Кафе быстрого питания с подачей пельменей и вареников в германии. . [u]Требования к названию фирмы :[/u] -должно отлично звучать на Английском/ Немецком языках - должно легко запоминаться - должно быть из 2х слов максимум Исходя из этого ...

    Нейминг и Слоганы30 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Нейминг для Кафе быстрого питания в Германии

    $25

    Необходим нейминг для Кафе быстрого питания с подачей пельменей и вареников в[b] Германии[/b]. [u][b]Требования к названию и слогану фирмы :[/b][/u] -должно отлично звучать на Английском/ Немецком языках - должно легкозапоминаться - должно быть ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Фирменный стиль для Кафе в Германии

    Здравствуйте, Необходимо разработать нейминг, логотип и фирменный стиль для Кафе быстрого питания с подачей пельменей и вареников в германии. Что требуется: 1) нейминг 2) разработка логотипа 3) создание фирменного цвета, шрифты 4) Дизайн носителей фирменного стиля : - Дизайн униформы ...

    Фирменный стиль26 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Брендбук/Фирменый стиль строительной компании в Германии

    Есть логотип, исходя из него необходимо разработать Брендбук/Фирменый стиль для строительной компании в германии. Что требуется: 1) создание фирменного цвета, шрифты 2) брендбук 3) Дизайн носителей фирменного стиля : - Визитная карточка корпоративная - Фирменный бланк - Блокнот брендированный - Папка брендированная - Пример брендирования транспорта ...

    Фирменный стиль31 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Логотип для строительной компании в Германии

    Нужно создать логотип для строительной компании в Германии "RGB Immo" / "RGB Immobilien". [b] Название компании: [/b]"RGB Immo" / "RGB Immobilien" → RGB= Rot, Grün, Blau = красный , зелёный и синий [b] Направление деятельности: [/b]Строительная компания [b] ...

    Логотипы и Знаки45 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Фирменый стиль клининговой компании в Германии !

    Необходимо разработать нейминг, логотип и брендбук для клининговой компании в германии. Что требуется: 1) нейминг 2) разработка логотипа 3) создание фирменного цвета, шрифты 4) брендбук 5) Дизайн носителей фирменного стиля : - Визитная карточка корпоративная - Фирменный бланк - Блокнот брендированный - Папка брендированная - ...

    Фирменный стиль29 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Логотип для клининговой компании

    Нужно создать логотип для клининговой компании в Германии [b]"BeeClean"[/b]. [b] Название компании: [/b]BeeClean / Bee Clean (чистая пчела) [b] Направление деятельности:[/b] клининг услуги [b] Цвета:[/b] жёлтый и чёрный [b] Требования:[/b] уникальный, идейный, запоминающийся логотип

    Логотипы и Знаки50 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Нейминг и слоган для клининг службы в Германии.

    $20

    Необходим нейминг и слоган для клининг службы[b] в Германии[/b]. [b][u]Требования к названию и слогану фирмы :[/u][/b] - должно отлично звучать на Английском / Немецком языках - должно ассоциироваться с чистотой / клинингом - должно легко ...

    Нейминг и Слоганы23 заявки
    Закрыт
    2 года назад
Отзывы фрилансеров
kartoshkin
Евгений 
22 годаБеларусь
2 года в сервисе
Был
2 месяца назад
$25
7 баллов
год назад
Нейминг для Кафе быстрого питания в Германии
.
👍🏼
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