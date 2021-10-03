[b]Необходим нейминг для Гриль-Бара с подачей Шашлыка и других блюд c гриля в Германии.[/b] [u]Требования к названию и слогану фирмы :[/u] - должно отлично звучать на Английском/ Немецком языках - должно легко запоминаться - должно быть из 2х слов ...