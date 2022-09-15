Нейминг для Гриль-Бара в Германии

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Нейминг и Слоганы
Закрыт43 заявки1302 просмотра
#1$30

Необходим нейминг для Гриль-Бара с подачей Шашлыка и других блюд c гриля в Германии.

Требования к названию и слогану фирмы :

- должно отлично звучать на Английском/ Немецком языках

- должно легко запоминаться

- должно быть из 2х слов максимум

Исходя из этого названия, в дальнейшем будет создаваться фирменный стиль.

3 года назад
Rita5589
28 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Сергей
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Елизавета
 
21 год
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Семин
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Платон
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Олег
 
48 лет
10 лет в сервисе
Был
6 дней назад
24 отзыва
3 года назад
ТОП-10
Нейминг и Слоганы
Альона
 
22 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Дарья
 
22 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Сергій
 
38 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Євгеній
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Даша
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Иван
 
36 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Александр
 
34 года
3 года в сервисе
Был
год назад
1 отзыв
3 года назад
Виго
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Влад
 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
17 отзывов
3 года назад
Артем
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Ерик
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
4 дня назад
7 отзывов
3 года назад
Максим
 
42 года
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Евгения
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Елена
 
50 лет
17 лет в сервисе
Была
8 дней назад
13 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Нейминг и Слоганы
Виктор
 
33 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Сергей
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Даулетяр
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Дмитрий
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Полина
 
21 год
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Павло
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Максимилиан
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Антон
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Олег
 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Константин
 
21 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Єлизавета
 
22 года
3 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
Сергій
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Любовь
 
59 лет
3 года в сервисе
Была
7 часов назад
1 отзыв
3 года назад
Сергей
 
55 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
3 года назад
Богдан
 
22 года
3 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
3 года назад
Максим
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Денис
 
36 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Светлана
 
38 лет
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Сергей
 
34 года
7 лет в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Людмила
 
59 лет
9 лет в сервисе
Была
11 дней назад
10 отзывов
3 года назад
Александр
 
57 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Максим
 
22 года
3 года в сервисе
Был
год назад
5 отзывов
3 года назад
Юлія
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Роман
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
163 отзыва
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Придумать уникальное название для хедж-фонда на английском языке.

    $50

    Требуется разработать уникальное и запоминающееся название для хедж-фонда на английском языке. Название должно звучать красиво, легко и серьезно, а также вызывать положительные ассоциации. Примеры успешных названий: Bridgewater Associates, Renaissance Technologies. Ожидается креативный подход и оригинальность.

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Неймінг для it компанії

    Потрібно створити сучасну назву для IT компанії, що займається онлайн іграми. Назва повинна бути англійською, легкою для сприйняття, з вільним доменом .com. Важливо, щоб вона не асоціювалася з онлайн іграми та викликала довіру. Термін виконання - терміново.

    Нейминг и Слоганы19 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Название для хедж-фонда НА АНГЛИЙСКОМ!!!

    Ищется креативное и уникальное название для хедж-фонда на английском языке. Название должно вызывать доверие у инвесторов и отражать суть фонда. Примеры для вдохновения: BlackRock, Millennium Management, Bridgewater Associates. Ожидается оригинальный подход к неймингу и слоганам.

    Нейминг и Слоганы11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Придумать название компании

    Требуется разработать название для студии Цветов. Идеальное название должно быть уникальным, запоминающимся и отражать концепцию бизнеса. Также возможна разработка слогана.

    Нейминг и Слоганы53 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Нейминг кафе быстрого питания пельменей и вареников в Германии

    Требуется разработать нейминг для кафе быстрого питания, предлагающего пельмени и вареники в Германии. Название должно быть из двух слов, легко запоминающимся и звучащим на английском и немецком языках. Это название послужит основой для создания фирменного стиля.

    Нейминг и Слоганы30 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Придумать название для интернет магазина

    $10

    Требуется разработать название для интернет-магазина, специализирующегося на продаже виртуальных номеров. Название должно быть простым и легко запоминающимся, с возможностью регистрации домена в зонах .ru и .com. Предложите несколько вариантов.

    Нейминг и Слоганы30 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Слоган для организации

    Требуется разработать слоган для компании "Энерго-Инновации Развитие", которая занимается производством оборудования для электроэнергетики и других секторов. Слоган должен быть креативным и отражать ценности компании, а также быть подходящим для размещения на сайте.

    Нейминг и Слоганы5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Придумать название для магазина

    Требуется придумать название для интернет-магазина, который будет продавать детские игрушки и товары для дома. Название должно состоять из 4 букв, быть емким и легко запоминающимся. Примеры, которые нравятся: WiMi, Yami, ToTo, DoDo. Также приветствуется создание слогана, который будет оплачен отдельно, если он понравится.

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Придумати назву для застосунку

    $500

    Требуется креативное название для приложения, которое будет использоваться для организации командной работы. Название должно быть простым и звучным, с доступным доменом в зоне .com (или .app). Приз в $500 за лучший вариант с доменом .com и $250 за вариант с доменом .app.

    Нейминг и Слоганы17 заявок
    Закрыт
    3 года назад