Хэдж-фонд - инвестиционный фонд, ориентированный на максимизацию доходности при заданном риске или минимизацию рисков для заданной доходности. Представляет собой пул активов инвесторов, управляющийся профессионалами в интересах инвесторов. Ну это то что можно найти в интернете, а так просто хочется уникальное название, что бы люди доверились.

Примеры названий BlackRock, Millennium Management, Bridgewater Associates...