Название для хедж-фонда НА АНГЛИЙСКОМ!!!

  1. Биржа фриланса
  2. Нейминг и Слоганы
Закрыт11 заявок278 просмотров

Хэдж-фонд - инвестиционный фонд, ориентированный на максимизацию доходности при заданном риске или минимизацию рисков для заданной доходности. Представляет собой пул активов инвесторов, управляющийся профессионалами в интересах инвесторов. Ну это то что можно найти в интернете, а так просто хочется уникальное название, что бы люди доверились.

Примеры названий BlackRock, Millennium Management, Bridgewater Associates...

3 года назад
AlexeiSmirnov02
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