Требуется разработка названия для бренда женского нижнего белья, которое будет сексуальным и провокационным. Название должно быть запоминающимся, красиво звучать и вызывать яркие ассоциации. Возможны варианты на французском, английском или других красивых языках. Максимум из двух слов, с возможной приставкой lingerie. Убедитесь, что название уникально и не повторяется у других брендов.