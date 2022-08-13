Придумати назву для застосунку

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Нейминг и Слоганы
Закрыт17 заявок875 просмотров

Доброго дня!

Потрібна допомога з вигадуванням назви для застосунку. Застосунок для організації щоденної командної роботи. Складність у тому, що потрібен вільний домен у зоні .com, або у крайньому випадку, у зоні .app (але тільки якщо відповідний домен у зоні .com не використовується). Продукт розробляється для міжнародного ринку, тому назва має бути простою, гарно звучати. Наприклад: Asana, Trello, Stadia, Slack, Skype. Готовий надати додаткові деталі.

Той, хто першим придумає цікаву назву з вільним доменом у зоні .com отримає $500. Якщо вирішимо обрати назву у зоні .app — $250.

Чекатиму на ваші думки.

3 года назад
dmitry_sikorsky
Дмитрий 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Регіна
 
31 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Кирилл
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Софія
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Владислав
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Катерина
 
23 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Анна
 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
15 часов назад
447 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Нейминг и Слоганы
Андрей
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Вадим
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Елена
 
50 лет
17 лет в сервисе
Была
месяц назад
13 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Нейминг и Слоганы
Евгений
 
22 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Дэнни
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 отзыва(-1)
3 года назад
Анна
 
21 год
3 года в сервисе
Была
8 месяцев назад
1 отзыв
3 года назад
Мария
 
22 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Никита
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Сабина
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
Богдан
 
53 года
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
141 отзыв
3 года назад
ТОП-10
Нейминг и Слоганы
Владислав
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Придумать название и лозунг

    Задача заключается в разработке оригинального названия для массажного салона, которое должно включать слово 'массаж'. Также требуется создать слоган, использующий слово 'безлимит', подчеркивающий услуги безлимитного посещения. Ожидается креативный подход и уникальность предложений.

    Нейминг и Слоганы35 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Название магазина+ логотип

    Необходимо придумать оригинальное название для магазина одежды, состоящее из двух слов, с учетом доступности в Instagram. Также требуется разработка логотипа и визиток, включая креативные идеи для визуального оформления.

    Нейминг и Слоганы34 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Название для сайта

    $15

    Требуется придумать оригинальное название для сайта, специализирующегося на продаже аккаунтов игр. Важно, чтобы домен под данное название был свободен. Предложения должны быть креативными и отражать суть бизнеса.

    Нейминг и Слоганы37 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нейминг для сети апарт-отелей

    Требуется разработать новое название для бренда апарт-отелей в Адлере. Необходимо уникальное и приятное на слух название без морской и романтической тематики. Целевая аудитория — бизнес-сегмент. Идеально подходит неологизм или неиспользуемое название, отражающее понятия 'бизнес', 'комфорт', 'путешествия'.

    Нейминг и Слоганы12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Название и слоган для интернет магазина совместных покупок

    Необходимо разработать уникальное название и запоминающийся слоган для интернет-магазина совместных закупок. Предложения должны быть креативными и отражать суть бизнеса.

    Нейминг и Слоганы5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно придумать название для биосептика

    Требуется придумать название для биосептика, которое будет легко восприниматься и писать. Название должно быть оригинальным и не зарегистрированным в России. Важно учесть, чтобы оно звучало понятно и привлекательно для потребителей.

    Нейминг и Слоганы18 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Придумать название бренда нижнего белья

    Требуется разработка названия для бренда женского нижнего белья, которое будет сексуальным и провокационным. Название должно быть запоминающимся, красиво звучать и вызывать яркие ассоциации. Возможны варианты на французском, английском или других красивых языках. Максимум из двух слов, с возможной приставкой lingerie. Убедитесь, что название уникально и не повторяется у других брендов.

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Нейминг проекта (аналог OnlyFans)

    Требуется придумать название для проекта, аналогичного OnlyFans. Идеальное название должно быть коротким, звучным и запоминающимся, с свободным доменом в зоне .com. Оно должно отражать секретность контента, возможность заработка или спонсирования. Приветствуется креативность. Также требуется предложить слоган к названию.

    Нейминг и Слоганы3 исполнителя
    Завершен
    3 года назад

  • Придумать слоган

    Необходимо придумать уникальный слоган для мебельной компании, который привлечет внимание клиентов и подчеркнет основные преимущества бренда. Ожидаются креативные идеи, отражающие стиль и концепцию компании.

    Нейминг и Слоганы35 заявок
    Закрыт
    3 года назад