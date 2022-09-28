Необходимо придумать уникальный слоган для мебельной компании, который привлечет внимание клиентов и подчеркнет основные преимущества бренда. Ожидаются креативные идеи, отражающие стиль и концепцию компании.
Нейминг проекта (аналог OnlyFans)
Мы разработали большой и интересный проект, для упрощения назовем его аналогом OnlyFans - сайт, где люди могут выкладывать свои фото, видео, прямые эфиры и монетизировать этот контент на выгодных условиях.
Все уже готово, но застряли на нейминге, казалось с этим будет проще.
Вначале рассматривали разные словосочетания с использованием слов fan, admire, love, secret, locked и так далее, ничего хорошего так и не пришло.
Задача: придумать название проекта (мультиязычная аудитория, приоритет англоязычная).
Требования:
1) Свободный домен в зоне .com (обязательно)
2) Звучное, короткое или легко запоминающееся название
3) Отражающее какую-то секретность/тайну контента, и/или:
3.1) Отражающее возможность заработать на этом контенте, и/или:
3.2) Отражающее возможность спонсировать кого-то на этой площадке, и/или:
3.3) Отражающее возможный сексуальный подтекст этого контента (90% пользователей загружает контент 16+ или 18+)
Названия конкурентов:
Креатив и отход от заданных рамок приветствуется при наличии результата :) Победителю 100$ и пожизненный безлимитный премиум! Второе и третье места - 50 и 25 соответственно, насчет премиума подумаем :)
Бонусное задание - краткий и емкий слоган/теглайн к названию :)
Ждем заявок.
Победители конкурса
Заявки фрилансеров
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