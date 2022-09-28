Нейминг проекта (аналог OnlyFans)

# 1 — $ 100 # 2 — $ 50 # 3 — $ 25

Мы разработали большой и интересный проект, для упрощения назовем его аналогом OnlyFans - сайт, где люди могут выкладывать свои фото, видео, прямые эфиры и монетизировать этот контент на выгодных условиях.

Все уже готово, но застряли на нейминге, казалось с этим будет проще.

Вначале рассматривали разные словосочетания с использованием слов fan, admire, love, secret, locked и так далее, ничего хорошего так и не пришло.

Задача: придумать название проекта (мультиязычная аудитория, приоритет англоязычная).

Требования:

1) Свободный домен в зоне .com (обязательно)

2) Звучное, короткое или легко запоминающееся название

3) Отражающее какую-то секретность/тайну контента, и/или:

3.1) Отражающее возможность заработать на этом контенте, и/или:

3.2) Отражающее возможность спонсировать кого-то на этой площадке, и/или:

3.3) Отражающее возможный сексуальный подтекст этого контента (90% пользователей загружает контент 16+ или 18+)

Названия конкурентов:

onlyfans.com

fansly.com

friendsonly.com

unlockd.com

adultnode.com

patreon.com

Креатив и отход от заданных рамок приветствуется при наличии результата :) Победителю 100$ и пожизненный безлимитный премиум! Второе и третье места - 50 и 25 соответственно, насчет премиума подумаем :)

Бонусное задание - краткий и емкий слоган/теглайн к названию :)

Ждем заявок.