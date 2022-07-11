Придумать название стиральному порошку

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Закрыт16 заявок419 просмотров

Придумать цвет и композицию торговой марки. Предположительно ярко чёрная пачка с ярким названием по середине. Предположительно название arival. Пачки 400 гр. Ручная стирка универсал и автомат колор, автомат для белого. Фасовка 400 гр, 3000кг,4.5 кг, 6 кг, 9кг.

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