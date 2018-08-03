ValentynaSDW

Валентина ValentynaSDW

 
37 лет
16 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
&#128153;&#128155; Дизайн з увагою до деталей

Всім привіт. Я UI/UX дизайнер, який дуже любить свою роботу і ніколи не зупиняється у своєму розвитку. Для мене робота та постійний апгрейд своїх навичок – це швидкісна дорога з одностороннім рухом та двома паралельними смугами :)

Звертайтесь, якщо вам потрібно:

Створити дизайн сайту з врахуванням всіх ваших побажань

Спроектувати мобільний додаток (iOS / Android / Cross-platform)

Зробити банери для сайту чи соціальних мереж (статика / gif)

Провести UX/UI аудит сайту/додатку для подальшого усунення його «слабких» місць

Про переваги роботи зі мною найкраще розкажуть відгуки клієнтів. Додам, що дуже ціную приємних людей і завжди готова прийти на допомогу у будь-якій ситуації — наприклад, у складанні ТЗ (без нього ніяк). Якщо у вас ще немає ТЗ, але хочете замовити у мене дизайн, не переживайте — все обговоримо, складемо, зробимо!🤝

Мої контакти: ﻿ Електронна пошта ﻿ Телеграм

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Отзывы заказчиков

maksim-nb
Максим 
41 год
13 лет в сервисе
Был
11 дней назад
$400
10 баллов
4 года назад
Оформить дизайн страниц сайта по прототипам (десктоп + адаптивы)
Дизайн получился отменный, заказчик очень рад новому сайту! Мастерство Валентины на высоте.
Приятное и продуктивное сотрудничество с великолепным заказчиком 👍 Спасибо вам за очередной интересный проект!
Ответный отзыв
BoluxTO
Илья 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$10
10 баллов
4 года назад
Найти/Нарисовать фон для главной страницы
Предложила сверх того, что хотелось видеть изначально. Помогла быстро и качественно!
Приятный в общении, пунктуальный и ответственный заказчик. Рекомендую!
Ответный отзыв
maksim-nb
Максим 
41 год
13 лет в сервисе
Был
11 дней назад
$300
10 баллов
5 лет назад
Дизайн сайта европейской клиники
В очередной раз на высоте выполненная работа, благодаря тому, что Валентина вникает в суть поставленной задаче и внятно расписанному ТЗ, получился превосходный результат. Особенность проекта состоит в том, что дизайн нужно было сделать под условия западного сегмента интернета, где оформление и подача информации отличается российского привычного вида. С задачей справилась на отлично. Минимум правок и переделок. От имени страны советов выражаем огромную благодарность и дарим красное знание дизайнера-ударника года ;)
Один из лучших заказчиков, с которыми мне доводилось работать. Всегда на связи, максимально заинтересован в отличном результате и потому погружается вместе с исполнителем в поставленную задачу, помогая уяснить любые возникающие вопросы. Спасибо за интересный проект и, как и прежде, приятное сотрудничество.
Ответный отзыв
gi-stassy
46 лет
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$35
10 баллов
6 лет назад
Название для Интернет-компании
Если хотите отличное название для своей компании, смело обращайтесь к Валентине! Она подготовит варианты, среди которых вам еще придется постараться выбрать самый классный (ибо все отличные). Спасибо за работу!
Всегда рада возможности поработать над задачами Анастасии. Продуктивное и комфортное сотрудничество с максимальной заинтересованностью в конечном результате. Спасибо вам!
Ответный отзыв
atemixx
Артем 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Создание статичного баннера (.jpg) сайту Contentis
Ок
Приятно было поучавствовать в конкурсе. Спасибо!
Ответный отзыв
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Нейминг и Слоганы
68 отзывов
от $40
от 1 дня
#8
Дизайн сайтов
16 отзывов
$10/час
от $5от 1 дня
#221
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$15/час
от $50от 3 дней
#538