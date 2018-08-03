Всім привіт. Я UI/UX дизайнер, який дуже любить свою роботу і ніколи не зупиняється у своєму розвитку. Для мене робота та постійний апгрейд своїх навичок – це швидкісна дорога з одностороннім рухом та двома паралельними смугами :)
Звертайтесь, якщо вам потрібно:
Створити дизайн сайту з врахуванням всіх ваших побажань
Спроектувати мобільний додаток (iOS / Android / Cross-platform)
Зробити банери для сайту чи соціальних мереж (статика / gif)
Провести UX/UI аудит сайту/додатку для подальшого усунення його «слабких» місць
Про переваги роботи зі мною найкраще розкажуть відгуки клієнтів. Додам, що дуже ціную приємних людей і завжди готова прийти на допомогу у будь-якій ситуації — наприклад, у складанні ТЗ (без нього ніяк). Якщо у вас ще немає ТЗ, але хочете замовити у мене дизайн, не переживайте — все обговоримо, складемо, зробимо!🤝
Мої контакти: Електронна пошта Телеграм
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