💙💛 Дизайн з увагою до деталей

Всім привіт. Я UI/UX дизайнер, який дуже любить свою роботу і ніколи не зупиняється у своєму розвитку. Для мене робота та постійний апгрейд своїх навичок – це швидкісна дорога з одностороннім рухом та двома паралельними смугами :)

Звертайтесь, якщо вам потрібно:

Створити дизайн сайту з врахуванням всіх ваших побажань

 Спроектувати мобільний додаток (iOS / Android / Cross-platform)

 Зробити банери для сайту чи соціальних мереж (статика / gif)

 Провести UX/UI аудит сайту/додатку для подальшого усунення його «слабких» місць

Про переваги роботи зі мною найкраще розкажуть відгуки клієнтів. Додам, що дуже ціную приємних людей і завжди готова прийти на допомогу у будь-якій ситуації — наприклад, у складанні ТЗ (без нього ніяк). Якщо у вас ще немає ТЗ, але хочете замовити у мене дизайн, не переживайте — все обговоримо, складемо, зробимо!🤝

Мої контакти: ﻿ Електронна пошта ﻿ Телеграм