Дизайн сайта европейской клиники

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Завершен1 заявка198 просмотров

Требуется дизайн сайта клиники.

Всё обсудили в личной переписке.

5 лет назад
maksim-nb
Максим 
41 год
13 лет в сервисе
Был
3 дня назад

Выбранный исполнитель

ValentynaSDW
Валентина 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 лет назад
$300
14 дней
В очередной раз на высоте выполненная работа, благодаря тому, что Валентина вникает в суть поставленной задаче и внятно расписанному ТЗ, получился превосходный результат. Особенность проекта состоит в том, что дизайн нужно было сделать под условия западного сегмента интернета, где оформление и подача информации отличается российского привычного вида. С задачей справилась на отлично. Минимум правок и переделок. От имени страны советов выражаем огромную благодарность и дарим красное знание дизайнера-ударника года ;)
Один из лучших заказчиков, с которыми мне доводилось работать. Всегда на связи, максимально заинтересован в отличном результате и потому погружается вместе с исполнителем в поставленную задачу, помогая уяснить любые возникающие вопросы. Спасибо за интересный проект и, как и прежде, приятное сотрудничество.

Заявки фрилансеров

ValentynaSDW
Валентина 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 лет назад