Дизайн сайта европейской клиники

В очередной раз на высоте выполненная работа, благодаря тому, что Валентина вникает в суть поставленной задаче и внятно расписанному ТЗ, получился превосходный результат. Особенность проекта состоит в том, что дизайн нужно было сделать под условия западного сегмента интернета, где оформление и подача информации отличается российского привычного вида. С задачей справилась на отлично. Минимум правок и переделок. От имени страны советов выражаем огромную благодарность и дарим красное знание дизайнера-ударника года ;)