Доработка дизайна сайта (толкования снов)

Добрый день, дизайнеры и верстальщики!

Наш сайт Dreamonicle.com, и он хочет стать лучше.

Дизайн разработан. Однако он сыроват, и не факт что хорош. Есть ряд чисто технических косяков, которые нужно править.

Техническое задание тут. Для вас - только frontend задачи, ибо backend занимается другой человек.

От вас:

Доработка макета

Верстка

О проекте:

Наши толкования - психологическая практика. Если интересно - расскажу подробнее при личном общении. Или почитайте открытое письмо соавторам.

Сайт работает на ModX. Он рассчитан на англоязычную публику.

Я буду рад разместить вас как дизайнера сайта на странице "О нас".

Буду ждать ваших заявок!