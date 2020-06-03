Нужен дизайн сайта для кавер группы. Около 5-три страниц сайта + адаптивная версия для телефонов.
Доработка дизайна сайта (толкования снов)
Добрый день, дизайнеры и верстальщики!
Наш сайт Dreamonicle.com, и он хочет стать лучше.
Дизайн разработан. Однако он сыроват, и не факт что хорош. Есть ряд чисто технических косяков, которые нужно править.
Техническое задание тут. Для вас - только frontend задачи, ибо backend занимается другой человек.
От вас:
- Доработка макета
- Верстка
Наши толкования - психологическая практика. Если интересно - расскажу подробнее при личном общении. Или почитайте открытое письмо соавторам.
Сайт работает на ModX. Он рассчитан на англоязычную публику.
Я буду рад разместить вас как дизайнера сайта на странице "О нас".
Буду ждать ваших заявок!
Заявки фрилансеров
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