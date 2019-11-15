Обязательно знание Армянского языка хотя бы на базовом уровне. Нужно сверстать небольшой документ. Макет есть, приложил. Нужно сделать такой же аналог в фотошоп или иллюстраторе. Редактируемый.
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Толкование Снов: https://dreamonicle.com
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- Верстка полиграфиинет заявокЗакрыт5 месяцев назад
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Нашему проекту нужны 2 PSD макета платежного документа (как за газ, за электричество), типичных для Грузии. Нужен человек только из Грузии, который имеет на руках образцы привычных для Грузии платежек. И говорящий на грузинском. Можно буквально ...Верстка полиграфиинет заявокЗакрыт2 года назад
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Макет блога, страниц с фильтрами.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен2 года назад
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Добрый день! Есть 10 фотографий на хромакее (зеленом). RAW, конечно. Требуется: [list=1][*]Удаление фона [*]Первичная обработка (так я называю работу в Лайтрум)[*]Глубокая обработка, включая удаление зеленого рефлекса. С этим справляется Давинчи, возможно другие программы. LUT на удаление зелёного рефлекса у ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен2 года назад
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Добрый день! [b]Лого[/b] Появилось желание оказывать бизнес-консультации по весьма узким вопросам: [list=1][*]Легализация зарубежный счетов и бизнеса на Amazon [*]Регистрация торговой марки в США [*]Защита интеллектуальной собственности в США [/list]В будущем планируем и другие услуги оказывать, например регистрация компаний зарубежом. Сейчас первых клиентов ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен3 года назад
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Мы создаем сайт с толкованиями снов. Проект уникальный, наши толкования - психологическая практика. Если интересно - расскажу подробнее при личном общении или[url=https://docs.google.com/document/d/1cPayqeThKb_oEyRUvIkLs-v7_ZO4bfvhkVGEm32ZoRs/edit] в открытом письме.[/url] Наша книга [url=https://www.amazon.com/dp/B089D4JX8P]продается вот здесь.[/url] Кроме веб-версии, у нас будет чат-бот. Основная ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день, дизайнеры и верстальщики! Наш сайт [url=https://dreamonicle.com]Dreamonicle.com[/url], и он хочет стать лучше. Дизайн разработан. Однако он сыроват, и не факт что хорош. Есть ряд чисто технических косяков, которые нужно править. [url=https://docs.google.com/document/d/1iBymUsnmnv2gOOXtk1gBgtCtq8s8tA63P3YNMzqcw_A/edit#heading=h.68viu6pj7wfv]Техническое задание тут.[/url] Для вас - только frontend задачи, ...Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день! Мы создаем сайт с толкованиями снов. Проект уникальный, наши толкования - психологическая практика. Если интересно - расскажу подробнее при личном общении. Сайт уже начали делать на MODX, поэтому движок выбирать возможности нет. Дизайн уже есть. Уже готово:[url=https://dreamonicle.com] https://dreamonicle.com[/url] Уточню ...Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день! На 90% мы закончили нашу книгу. Проект уникальный, наши толкования - психологическая практика. Если интересно - расскажу подробнее при личном общении. Сейчас самое время создать обложку. В качестве файлов добавил материалы для работы, там все границы ...Дизайн продукции11 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день! Мы создаем сайт с толкованиями снов. Проект уникальный, наши толкования - психологическая практика. Если интересно - расскажу подробнее при личном общении. Толкования лежат в грамотно отформатированном формате в Word. Это материалы из нашей книги. Сайт ...Сайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт4 года назад
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Добрый день! Нужен переводчик для проекта. Один не справляется с объемом, ищем еще. Если вам интересны подробности проекта - то [url=https://docs.google.com/document/d/1cPayqeThKb_oEyRUvIkLs-v7_ZO4bfvhkVGEm32ZoRs/edit?usp=sharing]вот ссылка.[/url] Копировать сюда описание не буду, формат не тот. Коротко - это классический сонник с небольшой особенностью - ...Переводы33 заявкиЗакрыт5 лет назад
Всем добрый день! Публикуем товар на Amazon и нужно новое превью. [list][*]Соотношение 1к1[*]Показать сумку[*]Показать, что изображено на покрытии[*]занять большую площадь[*]показать материал[*]Чтобы мы могли подставлять в photoshop другие покрытия разных размеров и получать нужные превью[*]Белый фон[/list] Что-то можно подсмотреть ...Дизайн продукциинет заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Задача простая - нашему сообществу в facebook нужна новая обложка. Растр. Предполагаю, что можно где-то купить готовый мокап или готовую текстуру. Наш сайт: warzone40k.com facebook.com/Warzone40k Тематика - настольные игры (фантастика и фентези). [list][*]Тематично-нейтральная ( у нас есть и игры ...Иллюстрации и Рисунки10 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день дизайнерам! Есть необходимость создать: [list=1][*]Логотип [*]Визитная карточка[/list] Агенство Недвижимости. Тверь. В основном жилая недвижимость. Название "Метры". Я проанализировал местный рынок - нет агенств с [b]зеленым[/b] цветом оформления. Предлагаю темно-зеленый. После создания лого и карточки , прошу вас - ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен5 лет назад
Добрый день! Есть сайт тверь-недвижимость.рф На него нужно установить и настроить шаблон Wordpress (или любое другое решение) которое даст нам следующий функционал: [list=1][*]Форма захвата имени, телефона, email[*]Название, телефон и адрес агенства, почту[*]Адаптивность [*]Строку отзывов клиентов [/list] Чтобы упростить работу я нашел ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен5 лет назад
Требуется настроить Google Adwords по тематике настольных игр в США, Австралии и Канаде. Наш сайт https://warzone40k.com Минимальный бюджет на старте с дальнейшим увеличением. Необходимо: [list][*]Отбор наиболее релевантных ключевых слов для РК с учетом конкуренции (СЧ и НЧ) [*]Подбор минус-слов ...Контекстная реклама4 заявкиЗакрыт6 лет назад