Kirill069

Кирилл Соболев Kirill069

 
32 годаРоссия/Тверь
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад

Дизайн, разработка и производство настольных игр, Warzone Studio.

Толкование Снов: https://dreamonicle.com

+79157193029

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$195
выплачено фрилансерам
43%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Верстка документа (нужно знание армянского языка)

    Обязательно знание Армянского языка хотя бы на базовом уровне. Нужно сверстать небольшой документ. Макет есть, приложил. Нужно сделать такой же аналог в фотошоп или иллюстраторе. Редактируемый.

    Photoshop
    Верстка полиграфиинет заявок
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Макет платежного документа, грузинский язык

    $30

    Нашему проекту нужны 2 PSD макета платежного документа (как за газ, за электричество), типичных для Грузии. Нужен человек только из Грузии, который имеет на руках образцы привычных для Грузии платежек. И говорящий на грузинском. Можно буквально ...

    Верстка полиграфиинет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Обработка 10 фотографий

    $35

    Добрый день! Есть 10 фотографий на хромакее (зеленом). RAW, конечно. Требуется: [list=1][*]Удаление фона [*]Первичная обработка (так я называю работу в Лайтрум)[*]Глубокая обработка, включая удаление зеленого рефлекса. С этим справляется Давинчи, возможно другие программы.  LUT на удаление зелёного рефлекса у ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Логотип и шаблон баннера для бизнес-консультаций

    $60

    Добрый день! [b]Лого[/b] Появилось желание оказывать бизнес-консультации по весьма узким вопросам: [list=1][*]Легализация зарубежный счетов и бизнеса на Amazon [*]Регистрация торговой марки в США [*]Защита интеллектуальной собственности в США [/list]В будущем планируем и другие услуги оказывать, например регистрация компаний зарубежом. Сейчас первых клиентов ...

    IllustratorPhotoshop
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Бухгалтер-экономист в программе Zoho Books

    Добрый день! Ищем человека, понимающего в ведении учета организации на УСН в России и имеющего опыт работы с учетной программой Zoho Books, который ответит на вопросы и в течении месяца наладит учет в организации. Мы интернет-магазин, ...

    Бухгалтерские услугинет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Ищем дизайнера для решения постоянных задач: PS+Illustrator

    Мы студия настольных игр WarzoneStudio.com. Работаем на рынок США и Канады. Ищем человека для решения постоянных графических задачек. Обязательно владеть: 🖌 Photoshop 🖌 Illustrator Прямо сейчас есть объемная задача по выводу файлов из имеющихся материалов (вывод превью). Прикрепил PDF файл ...

    IllustratorPhotoshop
    Иллюстрации и Рисунки14 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Чат-Бот Whatsapp с толкованиями снов

    Мы создаем сайт с толкованиями снов. Проект уникальный, наши толкования - психологическая практика. Если интересно - расскажу подробнее при личном общении или[url=https://docs.google.com/document/d/1cPayqeThKb_oEyRUvIkLs-v7_ZO4bfvhkVGEm32ZoRs/edit] в открытом письме.[/url] Наша книга [url=https://www.amazon.com/dp/B089D4JX8P]продается вот здесь.[/url] Кроме веб-версии, у нас будет чат-бот. Основная ...

    Чат-бот
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработка дизайна сайта (толкования снов)

    Добрый день, дизайнеры и верстальщики! Наш сайт [url=https://dreamonicle.com]Dreamonicle.com[/url], и он хочет стать лучше. Дизайн разработан. Однако он сыроват, и не факт что хорош. Есть ряд чисто технических косяков, которые нужно править. [url=https://docs.google.com/document/d/1iBymUsnmnv2gOOXtk1gBgtCtq8s8tA63P3YNMzqcw_A/edit#heading=h.68viu6pj7wfv]Техническое задание тут.[/url] Для вас - только frontend задачи, ...

    Дизайн сайтаMODX
    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сайт с толкованиями снов на MODX (дизайн уже готов)

    Добрый день! Мы создаем сайт с толкованиями снов. Проект уникальный, наши толкования - психологическая практика. Если интересно - расскажу подробнее при личном общении. Сайт уже начали делать на MODX, поэтому движок выбирать возможности нет. Дизайн уже есть. Уже готово:[url=https://dreamonicle.com] https://dreamonicle.com[/url] Уточню ...

    MODX
    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн обложки книги, толкование снов

    Добрый день! На 90% мы закончили нашу книгу. Проект уникальный, наши толкования - психологическая практика. Если интересно - расскажу подробнее при личном общении. Сейчас самое время создать обложку. В качестве файлов добавил материалы для работы, там все границы ...

    Дизайн продукции11 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработка сайта с толкованиями снов

    Добрый день! Мы создаем сайт с толкованиями снов. Проект уникальный, наши толкования - психологическая практика. Если интересно - расскажу подробнее при личном общении. Толкования лежат в грамотно отформатированном формате в Word. Это материалы из нашей книги. Сайт ...

    Сайты «под ключ»22 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Ретушь старых 17 снимков

    Добрый день! Есть 17 фото из семейного архива. Они отсканированы в 4 листа. Нужно: [list][*]Разделить их по одному [*]Убрать повреждения [*]Максимально улучшить качество [*]Там где фото мамы, кроме их отдельной версии сделать и коллаж от самой юной до взрослой. Порядок ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Этикетка для упаковки

    Добрый день! Нам нужна этикетка для упаковки под сумки. Цветная печать доступна. Этикетка одинаковая, для двух размеров сумки будет разный текст. Исполнителя выберу по портфолио и запрошенной сумме. Наши шрифты - HondaC и arial. Фото изделия, которое лежит внутри ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Перевод толкований снов (Ru-En)

    $300

    Добрый день!  Нужен переводчик для проекта. Один не справляется с объемом, ищем еще. Если вам интересны подробности проекта - то [url=https://docs.google.com/document/d/1cPayqeThKb_oEyRUvIkLs-v7_ZO4bfvhkVGEm32ZoRs/edit?usp=sharing]вот ссылка.[/url] Копировать сюда описание не буду, формат не тот. Коротко - это классический сонник с небольшой особенностью - ...

    Переводы33 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Превью покрытия для настольной игры

    Всем добрый день! Публикуем товар на Amazon и нужно новое превью. [list][*]Соотношение 1к1[*]Показать сумку[*]Показать, что изображено на покрытии[*]занять большую площадь[*]показать материал[*]Чтобы мы могли подставлять в photoshop другие покрытия разных размеров и получать нужные превью[*]Белый фон[/list] Что-то можно подсмотреть ...

    Photoshop
    Дизайн продукциинет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн обложки сообщества Facebook

    Добрый день! Задача простая - нашему сообществу в facebook нужна новая обложка. Растр. Предполагаю, что можно где-то купить готовый мокап или готовую текстуру. Наш сайт:  warzone40k.com facebook.com/Warzone40k Тематика - настольные игры (фантастика и фентези). [list][*]Тематично-нейтральная ( у нас есть и игры ...

    Мокап
    Иллюстрации и Рисунки10 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Логотип + визитная карточка Агентства Недвижимости

    Добрый день дизайнерам! Есть необходимость создать: [list=1][*]Логотип [*]Визитная карточка[/list] Агенство Недвижимости. Тверь. В основном жилая недвижимость. Название "Метры".  Я проанализировал местный рынок - нет агенств с [b]зеленым[/b] цветом оформления. Предлагаю темно-зеленый. После создания лого и карточки , прошу вас - ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Лендинг для агенства недвижимости

    Добрый день! Есть сайт тверь-недвижимость.рф На него нужно установить и настроить шаблон Wordpress (или любое другое решение) которое даст нам следующий функционал: [list=1][*]Форма захвата имени, телефона, email[*]Название, телефон и адрес агенства, почту[*]Адаптивность [*]Строку отзывов клиентов [/list] Чтобы упростить работу я нашел ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • GA компании для США, Канады, Австралии

    Требуется настроить Google Adwords по тематике настольных игр в США, Австралии и Канаде.  Наш сайт https://warzone40k.com   Минимальный бюджет на старте с дальнейшим увеличением.   Необходимо:   [list][*]Отбор наиболее релевантных ключевых слов для РК с учетом конкуренции (СЧ и НЧ)   [*]Подбор минус-слов ...

    Google Ads
    Контекстная реклама4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
Artyom-S
31 годУкраина
6 лет в сервисе
Был
2 часа назад
$100
10 баллов
2 года назад
Макет сайта
Как и всегда всё на высоте, очень приятно работать с Кириллом!
Работаю уже второй раз, в будущем тоже буду обращаться по макетам сайтов. Артем очень радует в плане гармоничности интерфейсов.
Ответный отзыв
Kipelov83
Макс 
40 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$35
10 баллов
2 года назад
Обработка 10 фотографий
Все отлично. Понятное ТЗ. Своевременная оплата рад был сотрудничать рекомендую
Хороших обработчиков на weblancer мало! Максим - один из них!
Ответный отзыв
dum187
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
15 дней назад
$60
10 баллов
3 года назад
Логотип и шаблон баннера для бизнес-консультаций
Был рад сотрудничеству. Задание поставлено четко, оплата без промедлений. Мои рекомендации!
Вовремя, перебрали несколько вариантов и довели последний до финала. Все в порядке.
Ответный отзыв
Ryshev
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
$125
9 баллов
4 года назад
Лендинг для агенства недвижимости
Сайт разрабатывался на теме-конструктор divi. Это было оговорено сразу. Изначальный дизайн не понравился, обратились к стороннему дизайнеру. Далее оказалось, что нужно было проводить оптимизацию по скорости загрузки до 1 сек и добавить и ssl протокол. Изначально это не оговаривалось. А доступа к хостингу не было. В итоге доп работа без доплат была выполнена, но все сильно осложнялось тем, что заказчик, мог долго не выходить на связь. И многие вопросы очень сильно затянулись по времени. Разработка сайта в итоге заняла примерно три месяца. Все доп расходы были оплачены без вопросов. Заказчика рекомендую, но заранее нужно согласовывать все работы и добиваться своевременных корректировок в срок.
Сайт был из шаблона, как программист Александр серьезных задач не решит, он и сам об этом говорит. Однако этот сайт сделал прилично и за очень умеренный ценник.
Ответный отзыв
White_Tiger
35 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$23
10 баллов
4 года назад
Ретушь старых 17 снимков
Доволен сотрудничеством, буду не против вдальнейшем поработать над проектами Кирилла.
Все в порядке
Ответный отзыв