Сайт разрабатывался на теме-конструктор divi. Это было оговорено сразу. Изначальный дизайн не понравился, обратились к стороннему дизайнеру. Далее оказалось, что нужно было проводить оптимизацию по скорости загрузки до 1 сек и добавить и ssl протокол. Изначально это не оговаривалось. А доступа к хостингу не было. В итоге доп работа без доплат была выполнена, но все сильно осложнялось тем, что заказчик, мог долго не выходить на связь. И многие вопросы очень сильно затянулись по времени. Разработка сайта в итоге заняла примерно три месяца. Все доп расходы были оплачены без вопросов. Заказчика рекомендую, но заранее нужно согласовывать все работы и добиваться своевременных корректировок в срок.