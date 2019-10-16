Ретушь старых 17 снимков

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  2. Обработка фотографий
Завершен14 заявок303 просмотра

Добрый день!

Есть 17 фото из семейного архива. Они отсканированы в 4 листа.

Нужно:

  • Разделить их по одному
  • Убрать повреждения
  • Максимально улучшить качество
  • Там где фото мамы, кроме их отдельной версии сделать и коллаж от самой юной до взрослой. Порядок указал на прикрепленном фото.
Все файлы тут: https://yadi.sk/d/Jw3cRbKVlEsGXA

На выходе нужны 2 версии: CMYK TIFF и RGB Jpeg максимального для этих сканов размера и разрешения. Думаю, это классическая задача по восстановлению старых фото. Пишите, предлагайте бюджет!

6 лет назад
Kirill069
Кирилл 
33 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

White_Tiger
36 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$23
3 дня
Все в порядке
Доволен сотрудничеством, буду не против вдальнейшем поработать над проектами Кирилла.

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White_Tiger
36 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад