Обработка фото с стиле аниме

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт5 заявок376 просмотров

Нужно обработать фото с стиле аниме =) желательно до пятницы

Убрать наушники, остальное сделать как на фото.

На заднем плане красная пустыня, если возможно, если нет, то просто закрасить одним цветом.

6 лет назад
guest_1564585305525
6 лет в сервисе
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6 лет назад

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