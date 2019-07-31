Мелкие исправления картинок в Photoshop

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  2. Обработка фотографий
Завершен7 заявок342 просмотра

Необходимо внести текстовые исправления в картинках.  В архиве "исправления" указано что нужно исправить. 

6 лет назад
AndreyDorofeev
Андрей 
33 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Retouche
51 год
7 лет в сервисе
Был
день назад
6 лет назад
$10
1 день
Escrow
Работой очень доволен. Все сделано быстро и качественно! Благодарю за работу и рекомендую!!!
Чётко поставленная задача. Грамотно и корректно указывает на правки для достижения необходимого результата. Оплата по факту, в срок. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Retouche
51 год
7 лет в сервисе
Был
день назад
6 лет назад
#1
Обработка фотографий