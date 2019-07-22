Необходимо подобрать 10 фотографий под группы объявлений и наложить на них логотип компании. Файл с группами объявлений в аттаче, там 9 фото под группы объявлений + 1 фотография общая для ретаргетинга.
Требуется внести правки на сайт
Во вложении фото, как мы хотим чтобы выглядел наш сайт, так же нам нужно будет прикрепить фотопривязки наших щитов как на втором фото. Необходимо, чтобы было разделение по улицам, то есть чтобы человек нажал на кнопку "Бийск" - далее выбрал улицу, и у него бы открылся список с названием щитов, нажав на которые, открывались бы фотографии этих щитов.
Ссылка на наш сайт http://www.agentstvora.ru/
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Обработка фотографий8 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо убрать людей с заднего плана.Обработка фотографий47 заявокЗакрыт6 лет назад
- $2
1344x432 на котором написано - летняя распродажа теплых полов со скидкой 50%, на фото должны быть теплые электрические полы и удивленная женщина или или мужчина + женщина и кнопка - узнать подробнее. Фрмат сдачи заказа ...Завершен6 лет назад
Добрый день. Мне нужно для печати подготовить картинки, это будут жетоны на магнитной основе, круглой формы. Получается надо вырезать саму картинку (машинку) и вставить на фон в круг, подобрать фон чтобы было ...Обработка фотографий11 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно убрать заметные пиксели с фото. Файл в jpg или psd формате.Обработка фотографий30 заявокЗакрыт6 лет назад
Найти исходник или фото в лучшем качестве; На заднюю сторону планшета врача нанести лого компании, максимально реалистично; Результат в .png.Завершен6 лет назад
Есть фотография, где у мужчины лицо прямо, а плечи под углом. Нужно будет сделать так, что бы на фото он был в костюме и фон сделать белымОбработка фотографий13 заявокЗакрыт6 лет назад
Можете пожалуйста убрать все стикеры и надписи на этой фоточке.Обработка фотографий15 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Необходимо сделать обработку фото в деловом стиле. Если надо , можно поменять, размыть фон. На фото с цветами, фон обязательно поменять. Короче, надо сделать так , чтобы выглядело солидно и красиво.Завершен6 лет назад
Здравствуйте. Есть дедушкина фотография с паспорта ч/б, нужно постараться сделать её цветной, убрать часть печати(синего цвета) нанесённой поверх фотографии и обработать на хорошем уровне.Обработка фотографий39 заявокЗакрыт6 лет назад