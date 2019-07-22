Требуется внести правки на сайт

Во вложении фото, как мы хотим чтобы выглядел наш сайт, так же нам нужно будет прикрепить фотопривязки наших щитов как на втором фото. Необходимо, чтобы было разделение по улицам, то есть чтобы человек нажал на кнопку "Бийск" - далее выбрал улицу, и у него бы открылся список с названием щитов, нажав на которые, открывались бы фотографии этих щитов.

Ссылка на наш сайт http://www.agentstvora.ru/