Подобрать картинки для РК\РСЯ

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  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт8 заявок351 просмотр

Необходимо подобрать 10 фотографий под группы объявлений и наложить на них логотип компании. Файл с группами объявлений в аттаче, там 9 фото под группы объявлений + 1 фотография общая для ретаргетинга.

6 лет назад
demon9
44 года
13 лет в сервисе
Был
14 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров