Необходимо убрать людей с заднего плана.
Обтравка фото для жетонов
Добрый день.
Мне нужно для печати подготовить картинки, это будут жетоны на магнитной основе, круглой формы. Получается надо вырезать саму картинку (машинку) и вставить на фон в круг, подобрать фон чтобы было ярко, контрастно, красиво для восприятия ребенка (фон жетонов одного цвета надо). Размер круга при печати должен быть в диаметре 4 см, и само поле надо подготовить куда будут лепиться жетоны, поле размером 23 см х 6см (образец поля загрузить не получается) сами кружочки нужно оставить белым на них жетоны будут лепиться, а фон поля сделать сине-фиолетовым ну в общем цвет подходящий для мальчиков. Сколько будет стоить такая работа? Получается примерно 25 картинок обработать.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Обработка фотографий47 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно убрать заметные пиксели с фото. Файл в jpg или psd формате.Обработка фотографий30 заявокЗакрыт6 лет назад
Найти исходник или фото в лучшем качестве; На заднюю сторону планшета врача нанести лого компании, максимально реалистично; Результат в .png.Завершен6 лет назад
Есть фотография, где у мужчины лицо прямо, а плечи под углом. Нужно будет сделать так, что бы на фото он был в костюме и фон сделать белымОбработка фотографий13 заявокЗакрыт6 лет назад
Можете пожалуйста убрать все стикеры и надписи на этой фоточке.Обработка фотографий15 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Необходимо сделать обработку фото в деловом стиле. Если надо , можно поменять, размыть фон. На фото с цветами, фон обязательно поменять. Короче, надо сделать так , чтобы выглядело солидно и красиво.Завершен6 лет назад
Здравствуйте. Есть дедушкина фотография с паспорта ч/б, нужно постараться сделать её цветной, убрать часть печати(синего цвета) нанесённой поверх фотографии и обработать на хорошем уровне.Обработка фотографий39 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо убрать водяные знаки (100 фото). Напишите стоимость и сроки за обработку 100 фото. Прикрепляю пример фото, с которого нужно удалить водяные знаки.Завершен6 лет назад
Привет! Фотографии для аккаунта Instagram стоматологической клиники (инструмент, сотрудники и тп.). Нужно подобрать единый стиль обработки, чтобы они смотрелись целостно в общем виде профиля (очень НЕ хотелось бы, чтобы это был один ...Обработка фотографий35 заявокЗакрыт6 лет назад
Дано: - много фотографий запчастей б/у с разного ракурса хорошего качества и оригинальным номером детали. - еще больше фотографий без оригинального номера детали. Нужно: Создать программу, которая будет определять вид (порядка ...Обработка фотографий1 заявкаЗакрыт6 лет назад