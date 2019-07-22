Обтравка фото для жетонов

Добрый день.

Мне нужно для печати подготовить картинки, это будут жетоны на магнитной основе, круглой формы. Получается надо вырезать саму картинку (машинку) и вставить на фон в круг, подобрать фон чтобы было ярко, контрастно, красиво для восприятия ребенка (фон жетонов одного цвета надо). Размер круга при печати должен быть в диаметре 4 см, и само поле надо подготовить куда будут лепиться жетоны, поле размером 23 см х 6см (образец поля загрузить не получается) сами кружочки нужно оставить белым на них жетоны будут лепиться, а фон поля сделать сине-фиолетовым ну в общем цвет подходящий для мальчиков. Сколько будет стоить такая работа? Получается примерно 25 картинок обработать.