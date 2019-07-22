Обтравка фото для жетонов

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт11 заявок250 просмотров

Добрый день.

Мне нужно для печати подготовить картинки, это будут жетоны на магнитной основе, круглой формы. Получается надо вырезать саму картинку (машинку) и вставить на фон в круг, подобрать фон чтобы было ярко, контрастно, красиво для восприятия ребенка (фон жетонов одного цвета надо). Размер круга при печати должен быть в диаметре 4 см, и само поле надо подготовить куда будут лепиться жетоны, поле размером 23 см х 6см (образец поля загрузить не получается) сами кружочки нужно оставить белым на них жетоны будут лепиться, а фон поля сделать сине-фиолетовым ну в общем цвет подходящий для мальчиков. Сколько будет стоить такая работа? Получается примерно 25 картинок обработать.

6 лет назад
Azhar
Ажар 
51 год
11 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад

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