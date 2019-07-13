Отсмотреть контент в ютубе по каналам с тематикой фортнайт, выбрать интересные ракурсы и позы героев, вырезать их и на этой основе сделать похожую превью картинку на видео. Примеры источников: https://www.youtube.com/channel/UClIi6c2PCjaiv_ek5AqVbjA/videos ...
Создание программы для определения запчастей по фото
Дано:
- много фотографий запчастей б/у с разного ракурса хорошего качества и оригинальным номером детали.
- еще больше фотографий без оригинального номера детали.
Нужно:
Создать программу, которая будет определять вид (порядка 300 наименований) запчасти по фотографии (например дверь левая или дверь правая) , затем обращаться в оригинальный каталог/справочник (названия деталей в каталогах одинаковые, например https://www.neoriginal.ru/poisk_po_modeli/audi ) по подбору запчастей с уже заданным vin номером автомобиля, от которого эти фотографии деталей. Выдавать оригинальный номер нужной детали, а также цену. Интегрировать с 1с.
Сейчас вся эта процедура делает в ручную, хотим автоматизировать процесс.
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