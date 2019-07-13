Создание программы для определения запчастей по фото

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт1 заявка260 просмотров

Дано: 

- много фотографий запчастей б/у с разного ракурса хорошего качества и оригинальным номером детали. 

- еще больше фотографий без оригинального номера детали. 

Нужно: 

Создать программу, которая будет определять вид (порядка 300 наименований) запчасти по фотографии (например дверь левая или дверь правая) , затем обращаться в оригинальный каталог/справочник (названия деталей в каталогах одинаковые, например https://www.neoriginal.ru/poisk_po_modeli/audi ) по подбору запчастей с уже заданным vin номером автомобиля, от которого эти фотографии деталей. Выдавать оригинальный номер нужной детали, а также цену. Интегрировать с 1с.

Сейчас вся эта процедура делает в ручную, хотим автоматизировать процесс.

6 лет назад
guest_15634624949862
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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