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Завершен6 заявок202 просмотра

надо на лого сайта добавить 2 полоски(красный и желтый), 

6 лет назад
zina22
35 лет
6 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

4351katya
57 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$1
1 день
Все профессионально и в срок! Рекомендую!
Рекомендую! Задачи Зенфира ставит четко и понятно. Работать с ней легко.

Заявки фрилансеров

4351katya
57 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад