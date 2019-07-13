Требуется произвести ретушь (обработку) фотографий бытовой техники для дальнейшего выставления в карточку товара в интернет магазине. Примеры фото до и после в прикреплении.
Фотошоп
надо на лого сайта добавить 2 полоски(красный и желтый),
Выбранный исполнитель
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