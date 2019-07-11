Ретушь пакета фотографий.

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт61 заявка540 просмотров

Работа с пакетом фотографий. Необходимо знать азы работы в фотошопе.

6 лет назад
LesyaWork
37 лет
7 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров