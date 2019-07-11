Есть упаковки товаров, в основном это витамины и добавки, на русском языке. Ваша задача - превратить эти надписи на упаковках - на англ язык. + Добавить информацию о составе на упаковку (т.е. открываете товар - ...
Просто перерисовать картинку и изменить текст
ТЗ очень простой
Перерисовать картинку и вместо словы Drupaling... написать
Разработка сайтов
Не бывает хороших языков, бывают хорошие программисты.
Копейки в кошелек + отзыв для вас
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $15Обработка фотографий1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $15
Существующему боту нужно обновить функционал. Сейчас бот работает так: 1. загружаешь ему фото 2. просит выбрать шаблон (1 или 2) 3. выдаёт готовый результат Нужно добавить шаблон 3, ...Обработка фотографий4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте!Для выполнения моего задания необходимо перевести 516 люстр в rgb, сделать цветокоррекцию (убрать зелень с люстры и добавить золото/никель - в зависимости от исходного цвета люстры), наложить на интерьер и вырезать 2 фрагмента, на выходе ...Обработка фотографий23 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добрый день, нужно сжать 9285 изображений с сохранением качества, есть хороший ресурс imagecompressor .com где качетсво не теряется если у вас другие ресурсы с удовольствием и их приму главное чтоб изображения качество не потеряли. Все изображения ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен6 лет назад
дорисовать на фото арте другой мотоцыклОбработка фотографий11 заявокЗакрыт6 лет назад
- $40
Работа с raw-удаления брака, цветокоррекция, кадрирование, перевод в jpeg, ретушь (портретура 50%+удаление дефектов кожи и пластика при необходимости). стоимость указана за 1000 шт.Обработка фотографий26 заявокЗакрыт6 лет назад
- $10
Сделать цифровой портрет (классический) для печати 60x80 см. Мужчина стоит на фоне своего дома и машины. Фото в архиве. Сделать одного человека, а именно мужчину. Все вопросы по SkypeОбработка фотографий8 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо вырезать фотографии из фона, подкорректировать, выровнять горизонт и пр. Примеры изображений, с которыми придется работать по ссылке: https://fex.net/s/npdt9tl Также там есть одно уже обработанное фото - это пример результата, который нужен. ...Обработка фотографий59 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется заретушировать и поменять цвет некоторых элементов на фотографии.Обработка фотографий29 заявокЗакрыт6 лет назад
- $4
Есть несколько фото хорошего качества, например, http://joxi.ru/Grqp5qpi4KP1ZA) (дам исходники) Нужно убрать задний фон, чтобы остался только силуэтОбработка фотографий32 заявкиЗакрыт6 лет назад