Просто перерисовать картинку и изменить текст

$1
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен13 заявок464 просмотра

ТЗ очень простой

Перерисовать картинку и вместо словы Drupaling... написать

Разработка сайтов

Не бывает хороших языков, бывают хорошие программисты.

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6 лет назад
Vardan777
29 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

lugina
28 лет
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
6 лет назад
$1
1 день
Благодарю дизайнеру за 1. Отзывчивость 2. Пунктуальность 3. Креативность Всем рекомендую.
Хороший заказчик, интересный проект.

Заявки фрилансеров

lugina
28 лет
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
6 лет назад