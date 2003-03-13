Ретушер-проявка raw+минимальный PS

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт26 заявок393 просмотра

Работа с raw-удаления брака, цветокоррекция, кадрирование, перевод в jpeg, ретушь (портретура 50%+удаление дефектов кожи и пластика при необходимости).

 стоимость указана за 1000 шт. 

6 лет назад
brand-land
Юлия 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
месяц назад

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