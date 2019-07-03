Примерно 40 карточек товаров Есть по несколько фотографий для каждого товара Необходимо обрезать/подогнать размеры фотографий под определённый стандарт Нанести водные знаки Скомбинировать некоторые фотографии. Например, карточка товара это набор "товар1+товар2", необходимо ...
Обработать фотографию
Необходимо обработать одну старую фотографию.
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