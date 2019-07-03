Обработать фотографию

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Завершен7 заявок177 просмотров

Необходимо обработать одну старую фотографию.

6 лет назад
mara1677
Мария 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

excccp
Юрий 
52 года
14 лет в сервисе
Был
4 дня назад
6 лет назад
$1
1 день
Отличная работа. Быстро и качественно. Рекомендую.
Спасибо! Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

excccp
Юрий 
52 года
14 лет в сервисе
Был
4 дня назад
6 лет назад