Нужно уменьшить текст на баннерах, через фотошоп

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт17 заявок407 просмотров

Работы на 3 минуты. ОЧЕНЬ СРОЧНО 

6 лет назад
fill_stoliarov
28 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

kalsefer
29 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$2
1 день
НУ что ж начнем! во первых не правильно обозначена суть задачи я не только уменьшал текст а также двигал и редактировал его, причем ни раз, в связи с этим заказчик указал что оплатит мне дополнительно. Оплаты я так и не получил. Общий объем работы занял у меня более 4 ч работы, вместо ожидаемых 10 мин. во вторых работу я закончил 04,07,2019 заказчик попросил меня подождать с оплатой так как в данный момент он не мог оплатить по техническим причинам, после чего 06,07,2019 оплаты все еще не было заказчик попросил внести кое какие правки еще (правки я внес внес несмотря на то что проект уже был закрыт), 10,07,2019 оплаты все еще не было, заказчик попросил отсрочку в неделю. Начиная с 17,07,2019г заказчик перестал отвечать на любые сообщения. Обращаю внимание с человек не чего не случилось просто не отвечает на сообщения!!! Файлы переписки прилагаю по ссылке. https://drive.google.com/open?id=14mpC9aSHsTbEfHhzREvU3ZpUtuyIvXCZ Человек не оплатил не только мне но и другим фрилансерам будьте осторожны!

Заявки фрилансеров

kalsefer
29 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад

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