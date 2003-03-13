Фотошоп, обработать фото

нужно обработать фотку.

1. вырезать человека и вставить на другой фон.

2. слегка обработать лицо, что бы норм выглядело.

по поводу оплаты. (если о вас есть отзывы, то я сделаю предоплату....... а если вы новенький то я оплачу после работы)

нужно сделать хорошо. что бы вам самим понравилось.

фотку скину в личку