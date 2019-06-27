Здравствуйте) Нужен мастер по обработки фотографий в фотошопе. Высокое мастерство за разумные деньги. Срочно . 150 фото. Подробности обработки в личку напишу. Строго!!!! только настоящих мастеров своего дела просьба побеспокоиться. ...
Техническая отрисовка фото (Photoshop)
Здравствуйте
Нужно обрисовать фото (городской пейзаж), в заданных цветах (есть таблица объект=цвет), чтобы получить контуры объектов.
На некоторых фото много мелких, нечетких объектов.
Пример вышлю исполнителю.
Требование:
- Внимательность к мелочам
- Пунктуальность
- Быть на связи
- Высокая скорость работы
- Знание фотошоп
Количество: 20 шт
Срок: 2 дня
(до 3.06, 9:00 по мск)
Выбранный исполнитель
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