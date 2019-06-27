Техническая отрисовка фото (Photoshop)

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт11 заявок517 просмотров

Здравствуйте

Нужно обрисовать фото (городской пейзаж), в заданных цветах (есть таблица объект=цвет), чтобы получить контуры объектов.

На некоторых фото много мелких, нечетких объектов.

Пример вышлю исполнителю.

Требование:

- Внимательность к мелочам

- Пунктуальность

- Быть на связи

- Высокая скорость работы

- Знание фотошоп

Количество: 20 шт

Срок: 2 дня

(до 3.06, 9:00 по мск)

6 лет назад
irina-osipova
Ирина 
44 года
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Wolfina
33 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад
$15
1 день
Подвела меня Наталья. Задача была техническая. Без применения творчества, просто нужно было сделать и сдать работу в срок. 1. Не соблюдение сроков, хотя время было увеличено. 2. "Быть на связи" - пока удобно исполнителю. На стадии получения заказа и потом по горячим сообщениям. 3. Самое противное - обещание, уверение что "делаю, почти всё готово", по факту - всё делалось в последнюю минуту. 4. Качество - ужасно небрежно, ошибки. Обещание исправлений ошибок. По-честному прождала весь день. 5. Итого: 80% объема, но ужасного качества. Работа не сдана, 9 часов - тишины, на последнее сообщение не отреагировала. Пишу отзыв. Спасибо, что читали.

Заявки фрилансеров

Wolfina
33 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад

  • Похожие заказы

  • Высокое качество обработки фотографий. Цветозамещение.

    Здравствуйте) Нужен мастер по обработки фотографий в фотошопе. Высокое мастерство за разумные деньги. Срочно . 150 фото.  Подробности обработки в личку напишу. Строго!!!! только настоящих мастеров своего дела просьба побеспокоиться. ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Фотошоп

    Нужно на 6-ти скриншотах поменять несколько цифр. Полная идентичность цветов не требуется. Скриншоты будут распечатываться на черно-белом принтере, поэтому достаточно похожей тональности цвета, чтобы тон серого на черно-белой распечатке был идентичным.    На ...

    Обработка фотографий15 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Обработка 70 фото после предметной съемки

    Необходимо обработать 70 фото после предметной съемки. Фон после обработки должен стать белым (#ffffff) Размер фото должен стать 1600 x 1200 px (горизонтальным) (rgb) (объект по центру) Оплата на карту Приват ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Ретушь фото для интернет-магазина

    Добрый день! Нужно придать фотографиям товарный вид: Выровнять перспективу;  Баланс белого;  Почистить от пыли и грязи;  Кожу рук через фильтр (Portraiture например). Файлов с руками там мало.;  На файлах, где ...

    Обработка фотографий12 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Обработать фото: Сделать на белом фоне

    $6

    Источник фото: https://fex.net/s/bep9yab Пример фото к обработке: http://joxi.ru/82QgYzOTwNMz7r Хороший результат обработки: http://joxi.ru/1A5gz6XTDx57Zm    http://joxi.ru/p27G5dbIKbRYO2 Всего 29 фото Оплата: 0,2$ за фото.  В случае успешного сотрудничества, гарантируем регулярные блоки похожих работ, каждые 1-2 месяца. ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Нанести название бренда на 12 фото

    Здравствуйте. На 12 фотографиях надо нанести название бренда на товар - пример в приложении (плюс пример одного из сложных ракурсов). Вариант оформления на ваш вкус - главное, чтобы выглядело, как-будто бренд нанесен при производстве, ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад