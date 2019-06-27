Техническая отрисовка фото (Photoshop)

Подвела меня Наталья. Задача была техническая. Без применения творчества, просто нужно было сделать и сдать работу в срок. 1. Не соблюдение сроков, хотя время было увеличено. 2. "Быть на связи" - пока удобно исполнителю. На стадии получения заказа и потом по горячим сообщениям. 3. Самое противное - обещание, уверение что "делаю, почти всё готово", по факту - всё делалось в последнюю минуту. 4. Качество - ужасно небрежно, ошибки. Обещание исправлений ошибок. По-честному прождала весь день. 5. Итого: 80% объема, но ужасного качества. Работа не сдана, 9 часов - тишины, на последнее сообщение не отреагировала. Пишу отзыв. Спасибо, что читали.