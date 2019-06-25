Ретушь фото для интернет-магазина

Добрый день! Нужно придать фотографиям товарный вид:

Выровнять перспективу;

Баланс белого;

Почистить от пыли и грязи;

Кожу рук через фильтр (Portraiture например). Файлов с руками там мало.;

На файлах, где нет (!) иероглифов, ставим наш лого в левом верхнем углу, по возможности белый 80% opaciti, если фон белый, то черный лого, opaciti 80%. Пример: http://joxi.ru/L21EWkvhRq9RG2;Иероглифы на фоне просто убираем и ставим наш лого в левом верхнем углу. Если иероглифы на товаре, то сверху ставим наш белый лого (пример ТЗ в приложении): opaciti 70-90% по ситуации.

Всего 770 фото. Цена 3500. Срок 8 дней.

Согласны рассмотреть?