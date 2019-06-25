Источник фото: https://fex.net/s/bep9yab Пример фото к обработке: http://joxi.ru/82QgYzOTwNMz7r Хороший результат обработки: http://joxi.ru/1A5gz6XTDx57Zm http://joxi.ru/p27G5dbIKbRYO2 Всего 29 фото Оплата: 0,2$ за фото. В случае успешного сотрудничества, гарантируем регулярные блоки похожих работ, каждые 1-2 месяца. ...
Ретушь фото для интернет-магазина
Добрый день! Нужно придать фотографиям товарный вид:
Выровнять перспективу;
Баланс белого;
Почистить от пыли и грязи;
Кожу рук через фильтр (Portraiture например). Файлов с руками там мало.;
На файлах, где нет (!) иероглифов, ставим наш лого в левом верхнем углу, по возможности белый 80% opaciti, если фон белый, то черный лого, opaciti 80%. Пример: http://joxi.ru/L21EWkvhRq9RG2;Иероглифы на фоне просто убираем и ставим наш лого в левом верхнем углу. Если иероглифы на товаре, то сверху ставим наш белый лого (пример ТЗ в приложении): opaciti 70-90% по ситуации.
Всего 770 фото. Цена 3500. Срок 8 дней.
Согласны рассмотреть?
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