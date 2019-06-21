Изменить цвет фото в Photoshop

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт27 заявок592 просмотра

Ищу человека, не понаслышке знакомого с Фотошоп. 

Необходимо представить фото в 3х цветовых вариациях + пара небольших корректур. 

5 минут работы :)

6 лет назад
Irina_project
42 года
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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