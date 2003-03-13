Создать похожую работу

Есть пул изображений отсортированных по папкам (2-4 изображения в папке). Необходимо прогнать изображения через определенный фильтр в приложении Prisma и сохранить в соответствующие папки. Кто компетентен в данном вопросе - пишите расценки/сроки, будем ...
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Здравствуйте.
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