4 картинки на базе имеющихся

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен5 заявок223 просмотра

Ваша задача на базе имеющихся фото сделать картинки посуды нужного объема. Во всех сериях верхняя часть одинаковая по размеру (крышка и ручки). Чтобы уменьшить объем достаточно взять скороварку большого

объема и просто сделать ее ниже, не нарушая других пропорций.  Делаем аккуратно, тени совпадают, все красиво.  Во вложении пример и ссылка на архив. 

В предложении, пожалуйста:

- Ссылки на примеры обработки фото, 

- Вашу цену за весь проект, 

- Срок, 

- Статус заявки "Окончательная".

Пожалуйста, еще раз, внимательно почитайте последний абзац. 

Оплата на карту Сбера, Яндекс, WMR (по другим вариантам см.в профиле). 

6 лет назад
juicemaster
Яков 
56 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Karanda6ik
Борис 
49 лет
7 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
6 лет назад
$2
1 день
Отличная работа. Оперативно, по стоимости более чем хорошо. С удовольствием рекомендую.
Приятно было работать,успеха и процветания

Заявки фрилансеров

Karanda6ik
Борис 
49 лет
7 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
6 лет назад

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