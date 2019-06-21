4 картинки на базе имеющихся

Ваша задача на базе имеющихся фото сделать картинки посуды нужного объема. Во всех сериях верхняя часть одинаковая по размеру (крышка и ручки). Чтобы уменьшить объем достаточно взять скороварку большого

объема и просто сделать ее ниже, не нарушая других пропорций. Делаем аккуратно, тени совпадают, все красиво. Во вложении пример и ссылка на архив.

В предложении, пожалуйста:

- Ссылки на примеры обработки фото,

- Вашу цену за весь проект,

- Срок,

- Статус заявки "Окончательная".

Пожалуйста, еще раз, внимательно почитайте последний абзац.

Оплата на карту Сбера, Яндекс, WMR (по другим вариантам см.в профиле).