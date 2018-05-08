От дизайна до верстки!
Обрабатываю фото-замена фона,цвето и свето коррекция,ретушь,коллаж.
Иконки,логотипы,иллюстрации векторе и растре.
Уникальный Дизайн и Анимация
Портфолио
- Трекинг73 просмотра
- Размытый фон46 просмотров
- Переозвучка на мужской голос32 просмотра
- Сторис49 просмотров
- Сделаю иконки для Instagram Stories55 просмотров
- Иконки вечных сториз Инстаграм62 просмотра
- Рекламный баннер69 просмотров
- Рекламный баннер84 просмотра
- Рекламный роли56 просмотров
- Предложение от работодателя!61 просмотр
- Строим дома,продаем квартиры142 просмотра
- Электропочта190 просмотров
Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
6 лет назад
Ответный отзыв
Четкая и ясная постановка задачи,оплата в срок
$2
10 баллов
6 лет назад
Отличная работа. Оперативно, по стоимости более чем хорошо. С удовольствием рекомендую.
Ответный отзыв
Приятно было работать,успеха и процветания
$1
10 баллов
6 лет назад
Спасибо за выполненную работу. Борис все сделал качественно, быстро и с учетом всех индивидуальных пожеланий. Всем рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи,уважительное отношение и понятное по всем пунктам ТЗ,приятно работать с таким заказчиком. Успеха и процветания!
$40
10 баллов
7 лет назад
Борис, отличный дизайнер. Прочитал внимательно ТЗ и все сделал согласно каждого пункта. Мне очень понравился результат. Спасибо за шикарную работу! Внесли новые доработки, которые появились в ходе работы - без проблем, без лишних вопросов. Очень нравится работать с такими экспертами!
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи,уважительное отношение и понятное по всем пунктам ТЗ,приятно работать с таким заказчиком. Успеха и процветания!