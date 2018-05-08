Борис, отличный дизайнер. Прочитал внимательно ТЗ и все сделал согласно каждого пункта. Мне очень понравился результат. Спасибо за шикарную работу! Внесли новые доработки, которые появились в ходе работы - без проблем, без лишних вопросов. Очень нравится работать с такими экспертами!