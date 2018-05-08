Karanda6ik

Борис Karanda6ik

 
49 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
От дизайна до верстки!

Обрабатываю фото-замена фона,цвето и свето коррекция,ретушь,коллаж.

Иконки,логотипы,иллюстрации векторе и растре.

Уникальный Дизайн и Анимация

Отзывы заказчиков

stb_serg
Сергей 
33 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$2
10 баллов
6 лет назад
Срисовать 4 одноцветные иконки.
Все ОК
Четкая и ясная постановка задачи,оплата в срок
Ответный отзыв
juicemaster
Яков 
56 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
$2
10 баллов
6 лет назад
4 картинки на базе имеющихся
Отличная работа. Оперативно, по стоимости более чем хорошо. С удовольствием рекомендую.
Приятно было работать,успеха и процветания
Ответный отзыв
Andrii1
43 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Ретушь фото ювелирных изделий для каталога
Спасибо за выполненную работу. Борис все сделал качественно, быстро и с учетом всех индивидуальных пожеланий. Всем рекомендую к сотрудничеству!
Четкая постановка задачи,уважительное отношение и понятное по всем пунктам ТЗ,приятно работать с таким заказчиком. Успеха и процветания!
Ответный отзыв
Maxglot
Максим 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$40
10 баллов
7 лет назад
Дизайн макетов
Борис, отличный дизайнер. Прочитал внимательно ТЗ и все сделал согласно каждого пункта. Мне очень понравился результат. Спасибо за шикарную работу! Внесли новые доработки, которые появились в ходе работы - без проблем, без лишних вопросов. Очень нравится работать с такими экспертами!
Четкая постановка задачи,уважительное отношение и понятное по всем пунктам ТЗ,приятно работать с таким заказчиком. Успеха и процветания!
Ответный отзыв