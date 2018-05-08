Дизайн макетов

Обработка фотографийЗавершен4 заявки246 просмотров
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цена - 1000 грн за все

срок - неделя

подробная задача в ТЗ - https://drive.google.com/open?id=1QuxdCUvonvTMgZkCVU_OChp1qJgfo_IL

ВАЖНО! сделайте 1 тестовую картинку и пришлите мне на почту - которая есть у меня в контактных данных

после проверки правильности - работаем 

6 лет назад
Maxglot
Максим 
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Karanda6ik
Борис 
47 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
12 часов назад
6 лет назад
$40
2 дня
Борис, отличный дизайнер. Прочитал внимательно ТЗ и все сделал согласно каждого пункта. Мне очень понравился результат. Спасибо за шикарную работу! Внесли новые доработки, которые появились в ходе работы - без проблем, без лишних вопросов. Очень нравится работать с такими экспертами!
Четкая постановка задачи,уважительное отношение и понятное по всем пунктам ТЗ,приятно работать с таким заказчиком. Успеха и процветания!