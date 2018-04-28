Разложить цвета RAL

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Есть палитра цветов, необходимо все цвета отобразить в кодах RAL

Оформить - слева оригинал - справа примкнут ваш подобранный цвет с обозначениями RAL 

Так мы проверим точность подбора. Дизайнеры знают как это делать в photoshop Указывайте цену и срок! Работу нужно сделать до субботы утра. 

6 лет назад
prrussia
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад