Дополнить фотографии

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Фотографии автомобиля дополнить наклейками партнеров

Партнеры и их лготипы - http://www.cryptolady.live/

приблизительный размер логотипа добавляемого на авто половина альбомного листа А4 разделенного по горизонтали

8 логотипов разместить в 2 раза крупнее, то есть примерно как альбомный лист А4

логотипы прикреплены

6 лет назад
coinsdesk
43 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад