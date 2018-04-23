Ретушь и обработка фото

Обработка фотографийЗакрыт50 заявок449 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Обычные фото семьи(15шт), с которыми нужно поработать так :

-ретушь(без фанатизма)

-светокоррекция

-добавить солнечные блики для красочности и атмосферности.

-Легкая тонировка в теплых тонах

Фотографии скину в раве на почту

6 лет назад
madamlisichcka
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Обработка фото

    Нужно обрезать по краям фото нард и подвигать трансформированием что бы вид перспективы (фас) был ровным и немного придать яркости и контрастности, пример приложил: 0001 - результат, DSC_0143 - исходник, всего фоток 58

    Обработка фотографий29 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Вырезать фото и сделать его красивым

    Есть такие фотографии: https://drive.google.com/file/d/1OWJVKguDjiqeZaQY45mQMEegGm-ajc6_/view?usp=sharing Это фотография продукта. Продукт нужно вырезать и сделать поинтересней. Напр. сделать тень, сделать продукт немного чётче.. Я не знаю, у кого какие идеи? Есть 100 таких фотографий с разными продуктами. Сделайте предложение, покажите ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Зафотошопить картинку

    $5

    В честь корпоратива хочу зафотошопить сотрудников бизнес школы в виде супергероев. Например в виде мстителей http://deita.ru/media/images/976341-best-avengers-age-of-ultron.2e16d0ba.fill-900x600.jpg Можно взять фотку что выше либо любую другую.  Вот соответствие сотрудников работникам 1) айронмен (тот что по центру)  http://bs.krok.edu.ua/fileadmin/team/Karpova-140x165.jpg http://bs.krok.edu.ua/fileadmin/news/F-8.jpg http://bs.krok.edu.ua/fileadmin/_processed_/csm_Denchik_DSC04725_1cb3a9cf70.jpg 2) Капитан Америка http://bs.krok.edu.ua/fileadmin/gallery/teachers/ShevchenkoNatalya.jpg 3) ТОР http://bs.krok.edu.ua/fileadmin/user_upload/oleinikova.jpg 4) Халком пусть ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Ретушь фото

    25 фото для ретуши.  [url=https://lamoda-market.s3.amazonaws.com/Seller_Academy/Productmanagement/Clothes.pdf]Тех. задание[/url]  Уже утвержденный вариант готового результата после ретуши в приложении. [url=https://drive.google.com/file/d/1nKnzevjvpe5KqZl7LA1XaPUCGSNuKP0t/view?usp=sharing]Одно фото для теста[/url] (после утверждения - будет так же оплачено). Нужны сроки и цена.

    Обработка фотографий16 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Вырезать оборудование из серии изображений

    Необходимо обработать (обрезать) серию фотографии. 20-25 шт. Есть как простые так и сложные элементы. Образец в приложении. [b]Требования[/b] [list][*]Обрезка должна быть ручной и достаточно точной, не допускаются рваные и растушеванные края изображения[*]В некоторых местах будет необходимо устранить мелкие дефекты[*]На ...

    Обработка фотографий51 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Подготовка фотографии для печати на гранитный памятник

    Здравствуйте. Есть отсканированные фотографии не очень хорошого качества. Нужно из имеющихся фотографий сделать вариант для печати на гранитном памятнике. Нужны навыки редактирования фотографий, а так же навыки рисования.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Закрыт
    6 лет назад