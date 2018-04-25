Зафотошопить картинку

В честь корпоратива хочу зафотошопить сотрудников бизнес школы в виде супергероев. Например в виде мстителей

http://deita.ru/media/images/976341-best-avengers-age-of-ultron.2e16d0ba.fill-900x600.jpg

Можно взять фотку что выше либо любую другую.

Вот соответствие сотрудников работникам

1) айронмен (тот что по центру)

http://bs.krok.edu.ua/fileadmin/team/Karpova-140x165.jpg

http://bs.krok.edu.ua/fileadmin/news/F-8.jpg

http://bs.krok.edu.ua/fileadmin/_processed_/csm_Denchik_DSC04725_1cb3a9cf70.jpg

2) Капитан Америка

http://bs.krok.edu.ua/fileadmin/gallery/teachers/ShevchenkoNatalya.jpg

3) ТОР

http://bs.krok.edu.ua/fileadmin/user_upload/oleinikova.jpg

4) Халком пусть будет (только пусть у нее будет зеленое стремное лицо ))) )

http://bs.krok.edu.ua/fileadmin/user_upload/KalininaNatalia.jpg

5) Девушка слева

https://scontent.fiev11-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/20882715_1345825938868483_3824618836482071783_n.jpg?_nc_cat=0&oh=962421ba8e7e9e21ae7cc827e9fe16fa&oe=5B66F430

https://scontent.fiev11-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/20246452_1326056494178761_6714898486196901768_n.jpg?_nc_cat=0&oh=f48d5d542f171edcc85f130ebe130d2f&oe=5B514A5B

6) Мужик слева с луком

http://bs.krok.edu.ua/fileadmin/gallery/teachers/samoylenko.jpg

7) Мужик справа возле ТОРа

http://bs.krok.edu.ua/fileadmin/user_upload/RZaharov.jpg

8) Тетка справа

http://bs.krok.edu.ua/fileadmin/user_upload/Kurdes.jpg

Должно получиться не столь качественно, сколь прикольно - если нужны другие фотки - попробую найти.

Оплата по факту либо БС. Сделать нужно сегодня на 23-00