Зафотошопить картинку

25 фото для ретуши. [url=https://lamoda-market.s3.amazonaws.com/Seller_Academy/Productmanagement/Clothes.pdf]Тех. задание[/url] Уже утвержденный вариант готового результата после ретуши в приложении. [url=https://drive.google.com/file/d/1nKnzevjvpe5KqZl7LA1XaPUCGSNuKP0t/view?usp=sharing]Одно фото для теста[/url] (после утверждения - будет так же оплачено). Нужны сроки и цена.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В честь корпоратива хочу зафотошопить сотрудников бизнес школы в виде супергероев. Например в виде мстителей
http://deita.ru/media/images/976341-best-avengers-age-of-ultron.2e16d0ba.fill-900x600.jpg
Можно взять фотку что выше либо любую другую.
Вот соответствие сотрудников работникам
1) айронмен (тот что по центру)
http://bs.krok.edu.ua/fileadmin/team/Karpova-140x165.jpg
http://bs.krok.edu.ua/fileadmin/news/F-8.jpg
http://bs.krok.edu.ua/fileadmin/_processed_/csm_Denchik_DSC04725_1cb3a9cf70.jpg
2) Капитан Америка
http://bs.krok.edu.ua/fileadmin/gallery/teachers/ShevchenkoNatalya.jpg
3) ТОР
http://bs.krok.edu.ua/fileadmin/user_upload/oleinikova.jpg
4) Халком пусть будет (только пусть у нее будет зеленое стремное лицо ))) )
http://bs.krok.edu.ua/fileadmin/user_upload/KalininaNatalia.jpg
5) Девушка слева
https://scontent.fiev11-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/20882715_1345825938868483_3824618836482071783_n.jpg?_nc_cat=0&oh=962421ba8e7e9e21ae7cc827e9fe16fa&oe=5B66F430
https://scontent.fiev11-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/20246452_1326056494178761_6714898486196901768_n.jpg?_nc_cat=0&oh=f48d5d542f171edcc85f130ebe130d2f&oe=5B514A5B
6) Мужик слева с луком
http://bs.krok.edu.ua/fileadmin/gallery/teachers/samoylenko.jpg
7) Мужик справа возле ТОРа
http://bs.krok.edu.ua/fileadmin/user_upload/RZaharov.jpg
8) Тетка справа
http://bs.krok.edu.ua/fileadmin/user_upload/Kurdes.jpg
Должно получиться не столь качественно, сколь прикольно - если нужны другие фотки - попробую найти.
Оплата по факту либо БС. Сделать нужно сегодня на 23-00
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