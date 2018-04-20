Подготовка фотографии для печати на гранитный памятник

Владимир ставит задачу, всё идет хорошо, полное взаимопонимание, а потом, после того как я скурпулезно стараюсь выполнить все пожелания, он просто не выходит на связь. и так в течении 5 дней. Хотя заказ я могла выполнить за один день. Мои доводы и убеждения были проигнорированы. Мне очень жаль.(