Подготовка фотографии для печати на гранитный памятник

Обработка фотографийЗакрыт4 заявки276 просмотров
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Здравствуйте.

Есть отсканированные фотографии не очень хорошого качества.

Нужно из имеющихся фотографий сделать вариант для печати на гранитном памятнике.

Нужны навыки редактирования фотографий, а так же навыки рисования.

6 лет назад
VSydorenko
Владимир 
37 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
4351katya
55 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
6 лет назад
$10
1 день
Владимир ставит задачу, всё идет хорошо, полное взаимопонимание, а потом, после того как я скурпулезно стараюсь выполнить все пожелания, он просто не выходит на связь. и так в течении 5 дней. Хотя заказ я могла выполнить за один день. Мои доводы и убеждения были проигнорированы. Мне очень жаль.(